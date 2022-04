Sistemul de supraveghere video al Kremlinului a fost spart de hackeri: „Vom dezvălui toate secretele voastre”

Un grup de hackeri asociați Anonymous ar fi spart sistemul de supraveghere video al Kremlinului. Aceștia au avertizat Rusia că nu se vor opri până nu vor dezvălui toate secretele țării.

Recent, Grupul internațional de hackeri i care au comis ororile de la Bucea, potrivit .

Nu este prima dată când gruparea Anonymous acționează împotriva Rusiei. Încă de la începutul invaziei în Ucraina, aceștia au difuzat pe posturile de televiziune din Rusia imagini de la fața locului.

„Hackerii de la The Black Rabbit World (Lumea Iepurelui Negru – n.r.) care operează în numele Anonymous au obținut acces la sistemul de CCTV al Kremlinului”, a transmis Anonymous, într-un mesaj postat miercuri pe Twitter.

„Nu ne vom opri până când nu vom dezvălui toate secretele voastre. Nu veți putea să ne opriți. Acum suntem în interiorul castelului, Kremlin”, a transmis grupul de hackeri, citat de Anonymous.

