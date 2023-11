Situația incendiilor din Hawaii: Unde pot găsi românii informații și asistență online

Ministerul Afacerilor Externe lansează un avertisment pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Hawaii, dat fiind contextul incendiilor devastatoare care afectează această zonă. Autoritățile americane au furnizat informații online pentru a ține publicul la curent cu evoluțiile situației, evacuările în curs și suportul acordat celor afectați.

