Șocant! Un băiat de 10 ani din Londra a murit după ce a consumat cocaină. Cum s-a produs acest incident tragic

Șocant! Un băiat de 10 ani din Londra a murit după ce a consumat cocaină. Cum s-a produs acest incident tragic

Răzvan Adrian
02 sept. 2025, 23:55
Șocant! Un băiat de 10 ani din Londra a murit după ce a consumat cocaină. Cum s-a produs acest incident tragic
Sursa foto: Freepik.com

Isaac Mansfield, un băiat de 10 ani cu dizabilități, a decedat după ce testele toxicologice au relevat prezența cocainei în organismul său.

Ofițerul din East London a descris circumstanțele morții ca fiind „destul de neobișnuite”, iar o anchetă este în curs de desfășurare, informează Mirror, citat de Click!

  • Cum s-a produs evenimentul și unde
  • Ce spune expertiza medicală și care au fost efectele cocainei
  • Ce au spus martorii

Cum s-a produs evenimentul și unde

Conform raportului publicat de Mirror, Isaac Mansfield s-a îmbolnăvit la John F Kennedy Special School din Stratford, East London, și a fost dus de urgență la Newham Hospital. Copilul a fost transferat apoi la unitatea de terapie intensivă pediatrică de la St Mary’s, în vestul Londrei, unde a murit patru zile mai târziu, pe 6 septembrie 2023.

Inițial, moartea ar fi fost cauzată de o boală metabolică pe termen lung pentru care primea tratament, iar certificatul de deces și înmormântarea au fost făcute fără vreo suspiciune. Ulterior, o analiză toxicologică de rutină a rezultat urme de cocaină în urina băiatului, ceea ce a dus la redeschiderea cazului.

„Este destul de neobișnuit,” a spus coronerul Graeme Irvine, menționând ochii ageri ai medicului lui Isaac” ca fiind responsabili pentru descoperirea rezultatului toxicologic care a dus la anchetă.

Ce spune expertiza medicală și care au fost efectele cocainei

Consultantul pediatru patolog Dr. Andreas Marnerides a explicat că, deși afecțiunea de bază a copilului ar putea justifica moartea, expunerea la cocaină nu poate fi exclusă.

„Este rezonabil să considerăm că aceasta a contribuit cel mai probabil la dezvoltarea rhabdomiolizei”, a spus Dr. Marnerides. Acesta se refera la rhabdomioliza, o slăbire periculoasă a mușchilor scheletici care poate elibera proteine dăunătoare în sânge.

Ce au spus martorii

Asistenta Funmiola Jackson a descris copilul ca fiind leșinat, semi-conștient și cu febră de peste 40,6°C, având spasme abdominale și oboseală severă.

Jackson a menționat că Montlake a refuzat să cheme ambulanța din cauza temerilor legate de „fețele necunoscute la spital”.

Îngrijitorul Philomena Adu-Boahen l-a descris pe Isaac ca fiind „puțin agitat”, iar paramedicul Laura Barry a confirmat că băiatul a vomitat, a plâns și avea o temperatură de 40,6°C. Barry a declarat că reticența tatălui la tratament a ridicat „probleme de protecție a copilului”, dar a recunoscut complexitatea îngrijirii unui copil vulnerabil.

Montlake a contestat alegerea spitalului Newham în locul Royal London, considerând că acesta din urmă ar fi fost un mediu mai familiar pentru fiul său, cerând coronerului să evalueze impactul acestei alegeri asupra rezultatului final.

