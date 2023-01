Șocant: Un tânăr a găsit o cutie plină cu secrete tulburătoare ale tatălui său. Ce a descoperit

Un tânăr a găsit o cutie plină de secrete ascunsă sub patul tatălui său după ce acesta a murit. Tânărul a aflat detalii uimitoare despre capul familiei.

„După ce tatăl meu, Peter, a murit în 2011, am găsit o cutie cu hârtii și albume cu fotografii sub patul lui. Așa am descoperit că avea o soție secretă pe nume Irene și că era cu 10 ani mai în vârstă decât spunea. Chiar și data nașterii era diferită.

Am găsit poze cu familia lui și am descoperit că avea 12 frați despre care nu-mi vorbise niciodată”, a povestit Joe Jacquest Oteng, citat de

Tânărul a decis să afle tainele tatălui

Tânărul a creat și un documentar despre această experiență. Joe a relatat povestea părinților săi: „Mama mă încuraja să mă exprim, să cânt, să dansez și să mă distrez. Tatăl meu era cu totul diferit. Odată mi-a spus: nu mă interesează dacă mă iubești, dar mă vei respecta.

Toată viața lui era despre muncă și era obsedat de educația mea. Eram interesat să învăț muzică, dar el a vrut să fiu funcționar public și nu m-a auzit niciodată cântând. Nu vorbea niciodată despre trecutul lui sau despre locul de unde venea. (…)

Când am găsit cutia cu hârtii, am fost șocat de minciunile spuse de tatăl meu, dar nu am fost total surprins. Mereu era secretos. Am încercat să nu mă enervez și să mă concentrez pe înmormântare, curățarea casei și pe cariera mea de cântăreț. (…)

Apoi a apărut Covidul. Trăiam în Berlin, dar eram în turneu în Marea Britanie cu o trupă, în martie 2020, atunci când granițele s-au închis, iar zborurile s-au anulat brusc. Nu mă puteam întoarce în Germania. Am rămas fără job și fără casă în aceeași zi. O prietenă m-a luat în apartamentul ei din Brixton, sudul Londrei. Închis fiind, gândurile mi s-au dus la tatăl meu. Era timpul să găsesc niște răspunsuri, așa că am început să lucrez la un documentar despre asta”.

Joe a reușit să localizeze familia din Ghana

Peste ceva timp, Joe a reușit să afle câteva răspunsuri: „Am luat legătura cu foști colegi de-ai tatălui de la CRE și un prieteni vechi, din anii ’60, pe nume Ian, care mi l-a descris diferit pe tata. Ian a spus că era sociabil, mândru de Ghana și purtând mereu haine africane. Am fost dezamăgit că a ținut secret o parte din el. (…)

Folosind rețelele sociale și site-uri care să mă ajute cu găsirea strămoșilor, am reușit să localizez familia din Ghana. Am descoperit că tata era mezinul familiei – din păcate, toți frații lui au murit. Am găsit un articol online despre orașul din care era tata și am contactat autorul, un profesor care a vrut să mă ajute. I-am dat tot ce aveam despre familia tatălui”.

Joe a vrut să găsească răspunsuri concrete despre trecutul tatălui său și despre familia lui, însă s-a confruntat cu mai multe dificultăți: „Eram supărat că tata a ținut ascunse atâtea lucruri, dar am învățat mai mult despre el și m-am înmuiat. Căutam răspunsuri concrete și o concluzie perfectă, dar adevărul este mai complicat. Documentarul meu tocmai a fost lansat pe YouTube și sper că tata ar fi fost mândru să vadă cât de departe am ajuns”, a mai povestit Joe.