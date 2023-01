Șoferul unei Tesla a încurcat accelerația cu frâna și a ajuns cu mașina într-o piscină

Șoferul unui autoturism Tesla a încurcat accelerația cu frâna și a ajuns cu mașina într-o piscină din California, fiind salvat de doi angajați a unei grădinițe din apropiere, notează

Cu toate că era acasă, proprietarul piscinei nu și-a dat seama de ce se întâmplă afară.

Accidentul a avut loc marți, iar alături de șofer se mai afla fiul său în vârstă de 4 ani și bunica acestuia.

Se pare că bărbatul și doi membri ai familiei au trecut cu mașina prin gardul unei curți și apoi au ajuns în piscină, potrivit purtătorului de cuvânt al administrației locale din Pasadena, Lisa Derderian.

Cei trei au fost scoși din mașină de angajații unei grădinițe din apropiere, care văzuseră accidentul.

De asemenea, Lisa Derderian susține că cei doi angajați de la grădiniță sunt eroii acestei întâmplări, iar pasagerii din Tesla au scăpat nevătămați datorită lor.

PFD and PPD are on scene 700 blk. west California Blvd. A Tesla driver hit the accelerator instead of the brake, drove through a wall and into a pool. Three occupants in vehicle including a child. Good samaritans jumped into the pool and rescued the occupants.

