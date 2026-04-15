Iranul propune un coridor sigur de navigație pentru , pe partea omană a Strâmtorii Ormuz. Inițiativa vine în contextul blocadei instituite de marina americană asupra porturilor iraniene.

Autoritățile din Teheran ar putea permite navelor comerciale să tranziteze liber pe partea aflată în apele Omanului din . Această propunere a fost prezentată Statelor Unite în cadrul negocierilor de pace, potrivit unei surse citate de Reuters.

Ce propune Iranul pentru traficul în Ormuz ?

Sursa citată susține că Iranul ar putea accepta ca navele comerciale să folosească partea îngustă a Strâmtorii Ormuz aflată în apele Omanului. Autoritățile iraniene nu ar face nimic pentru a bloca traficul pe acest culoar. Propunerea face parte dintr-un pachet care a fost prezentat Statelor Unite în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului.

Sursa, care a dorit să îşi păstreze anonimatul din cauza sensibilităţii subiectului, a precizat că oferta ar viza în principal permiterea navigaţiei libere pe partea omană a strâmtorii. Nu este foarte clar dacă această propunere include și eventuale operaţiuni de curățare a zonei de eventualele mine marine plasate în acea zonă.

Potrivit sursei citate, propunerea este condiționată, însă, de disponibilitatea Washingtonului de a accepta cererile Teheranului. Acesta este un element central pentru orice posibil acord privind situaţia din Strâmtoarea Ormuz.

De la începutul războiului, la 28 februarie, sute de petroliere şi alte nave au rămas blocate în Golful Persic. De asemenea, se estimează că aproximativ 20.000 de marinari sunt blocați pe aceste nave. Războiul a provocat cea mai mare perturbare din istorie a aprovizionării globale cu petrol şi gaze, după ce Iranul a blocat traficul prin această rută maritimă de interes strategic.

Blocada americană funcționează

Propunerea cu care vine Iranul a apărut în contextul blocadei instituite de marina americană asupra porturilor iraniene. După eşecul negocierilor directe desfăşurate în weekend la Islamabad, Donald Trump a anunţat că va impune o , care a intrat în vigoare luni. Armata americană a anunţat miercuri că a împiedicat nouă nave să părăsească porturile iraniene în primele 48 de ore, transmite AFP.

„Nouă nave s-au conformat ordinelor forţelor americane de a se întoarce într-un port sau o zonă de coastă iraniană. Nicio navă nu a reuşit să treacă de forţele americane”, a transmis Comandamentul Central al SUA ( ) pe reţeaua socială X.

Teheranul a ameninţat că, dacă blocada americană asupra porturilor sale nu va fi ridicată, va considera aceasta o încălcare a armistiţiului de două săptămâni intrat în vigoare pe 8 aprilie. Oficialii iranieni au transmis că vor bloca intrarea navelor în Marea Roşie, deşi nu se învecinează cu aceasta. Ei au dat de înțeles că operațiunea va fi efectuată de rebelii pro-iranieni houthi din Yemen.