Soluția Iranului pentru reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz. Coridorul sigur pentru navele comerciale

Adrian Teampău
15 apr. 2026, 23:47
Navă în Strâmtoarea Ormuz Sursa foto. Hepta / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Ce propune Iranul pentru traficul în Ormuz ?
  2. Blocada americană funcționează

Iranul propune un coridor sigur de navigație pentru navele comerciale, pe partea omană a Strâmtorii Ormuz. Inițiativa vine în contextul blocadei instituite de marina americană asupra porturilor iraniene.

Autoritățile din Teheran ar putea permite navelor comerciale să tranziteze liber pe partea aflată în apele Omanului din Strâmtoarea Ormuz. Această propunere a fost prezentată Statelor Unite în cadrul negocierilor de pace, potrivit unei surse citate de Reuters.

Ce propune Iranul pentru traficul în Ormuz ?

Sursa citată susține că Iranul ar putea accepta ca navele comerciale să folosească partea îngustă a Strâmtorii Ormuz aflată în apele Omanului. Autoritățile iraniene nu ar face nimic pentru a bloca traficul pe acest culoar. Propunerea face parte dintr-un pachet care a fost prezentat Statelor Unite în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului.

Sursa, care a dorit să îşi păstreze anonimatul din cauza sensibilităţii subiectului, a precizat că oferta ar viza în principal permiterea navigaţiei libere pe partea omană a strâmtorii. Nu este foarte clar dacă această propunere include și eventuale operaţiuni de curățare a zonei de eventualele mine marine plasate în acea zonă.

Potrivit sursei citate, propunerea este condiționată, însă, de disponibilitatea Washingtonului de a accepta cererile Teheranului. Acesta este un element central pentru orice posibil acord privind situaţia din Strâmtoarea Ormuz.

De la începutul războiului, la 28 februarie, sute de petroliere şi alte nave au rămas blocate în Golful Persic. De asemenea, se estimează că aproximativ 20.000 de marinari sunt blocați pe aceste nave. Războiul a provocat cea mai mare perturbare din istorie a aprovizionării globale cu petrol şi gaze, după ce Iranul a blocat traficul prin această rută maritimă de interes strategic.

Blocada americană funcționează

Propunerea cu care vine Iranul a apărut în contextul blocadei instituite de marina americană asupra porturilor iraniene. După eşecul negocierilor directe desfăşurate în weekend la Islamabad, Donald Trump a anunţat că va impune o blocadă navală, care a intrat în vigoare luni. Armata americană a anunţat miercuri că a împiedicat nouă nave să părăsească porturile iraniene în primele 48 de ore, transmite AFP.

„Nouă nave s-au conformat ordinelor forţelor americane de a se întoarce într-un port sau o zonă de coastă iraniană. Nicio navă nu a reuşit să treacă de forţele americane”, a transmis Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) pe reţeaua socială X.

Teheranul a ameninţat că, dacă blocada americană asupra porturilor sale nu va fi ridicată, va considera aceasta o încălcare a armistiţiului de două săptămâni intrat în vigoare pe 8 aprilie. Oficialii iranieni au transmis că vor bloca intrarea navelor în Marea Roşie, deşi nu se învecinează cu aceasta. Ei au dat de înțeles că operațiunea va fi efectuată de rebelii pro-iranieni houthi din Yemen.

Citește și...
Negocierile dintre Statele Unite și Iran se amână. Părțile nu s-au pus de acord cu privire la data discuțiilor
Externe
Negocierile dintre Statele Unite și Iran se amână. Părțile nu s-au pus de acord cu privire la data discuțiilor
Apă potabilă pentru un miliard de oameni. Banca Mondială lansează programul Water Forward
Externe
Apă potabilă pentru un miliard de oameni. Banca Mondială lansează programul Water Forward
Netanyahu nu oprește războiul în timpul negocierilor cu Liban. Armata israeliană continuă atacurile împotriva Hezbollah
Externe
Netanyahu nu oprește războiul în timpul negocierilor cu Liban. Armata israeliană continuă atacurile împotriva Hezbollah
Rheinmetall înarmează cu drone o brigadă germană de luptă. Comandă de 300 milioane de euro de la guvernul federal
Externe
Rheinmetall înarmează cu drone o brigadă germană de luptă. Comandă de 300 milioane de euro de la guvernul federal
Rusia respinge interzicerea reclamelor pentru vrăjitoare și astrologi. Cum au explodat vânzările de amulete
Externe
Rusia respinge interzicerea reclamelor pentru vrăjitoare și astrologi. Cum au explodat vânzările de amulete
Europa se pregătește pentru ce-i mai rău. Liderii occidentali pregătesc reformarea NATO în cazul retragerii SUA
Externe
Europa se pregătește pentru ce-i mai rău. Liderii occidentali pregătesc reformarea NATO în cazul retragerii SUA
Vladimir Putin tună și fulgeră. I-a certat pe înalții săi oficiali, după ce economia a scăzut. Ce le-a cerut acestora să facă
Externe
Vladimir Putin tună și fulgeră. I-a certat pe înalții săi oficiali, după ce economia a scăzut. Ce le-a cerut acestora să facă
Donald Trump nu renunță: A mai publicat o imagine făcută cu AI în care apare lângă Iisus. Cum arată poza și ce mesaj a transmis
Externe
Donald Trump nu renunță: A mai publicat o imagine făcută cu AI în care apare lângă Iisus. Cum arată poza și ce mesaj a transmis
Turismul din Dubai s-a prăbușit din cauza războiului. Hotelul Burj Al Arab se închide „pentru renovare”
Externe
Turismul din Dubai s-a prăbușit din cauza războiului. Hotelul Burj Al Arab se închide „pentru renovare”
Republica Moldova se va retrage oficial din Comunitatea Statelor Independente. Care sunt motivele retragerii
Externe
Republica Moldova se va retrage oficial din Comunitatea Statelor Independente. Care sunt motivele retragerii
Ultima oră
23:53 - FIFA face anunțul momentului despre Iran la Cupa Mondială 2026. Cum se joacă meciurile din SUA
23:23 - Negocierile dintre Statele Unite și Iran se amână. Părțile nu s-au pus de acord cu privire la data discuțiilor
23:13 - Apă potabilă pentru un miliard de oameni. Banca Mondială lansează programul Water Forward
22:53 - Netanyahu nu oprește războiul în timpul negocierilor cu Liban. Armata israeliană continuă atacurile împotriva Hezbollah
22:38 - Snapchat anunță 1000 de concedieri. Personalul va fi înlocuit de inteligența artificială. Cum se schimbă industria tech
22:24 - Planul lui Bolojan pentru tarife mai mici la energie. Miniștrii PNL au condus acest sector între 2019 și 2025
22:01 - Diana Buzoianu anunță vot favorabil pentru proiectul pentru pedepsirea hărțuirii sexuale.
21:57 - Un lider AUR l-a făcut praf pe Grindeanu: „Este cel mai prost crescut lider politic pe care l-am văzut vreodată. Nu răspunde la telefon niciodată, la salut”
21:41 - Katy Perry acuzată de agresiune sexuală. Incidentul s-ar fi petrecut la Melbourne în 2010. Poliția a deschis o investigație
21:30 - Locuințele din România care ar putea fi scutite de impozit. Ce proiect de lege se pregătește