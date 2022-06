Soția președintelui ucrainean, una dintre principalele ținte ale armatei ruse

Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean, se teme că ar putea fi una dintre principalele ținte pentru armata rusă.

Prima Doamnă a Ucrainei a acordat , dintr-o ascunzătoare. Ea a povestit că a fost luată prin surprindere atunci când Rusia a invadat Ucraina, un scenariu pe care nu și-l imagina posibil nici în cele mai negre coșmaruri.

„Nu-mi venea să cred că se va întâmpla. Am avut senzaţia că mă aflu într-o realitate paralelă, ca şi cum visam. Aveam un zâmbet ciudat pe faţă pentru că încercam să nu le arăt copiilor panica. Am urmat doar ordinele securității, am mers unde ni s-a spus”, a explicat ea, la trei luni de la începutul invaziei.

Cea mai mare frica a soției lui Zelenski este că nu își va mai vedea niciodată întreaga familie reunită. Potrivit informațiilor obținute de serviciile secrete, rușii l-au marcat pe Zelenski ca ținta numărul 1, iar pe familia prezidențială ca pe ținta numărul 2.”

My interview with Olena Zelenska from today’s Guardian Saturday magazine on her war, and on watching her husband turn into a wartime leader. With amazing portraits by Antoine d’Agata

— Shaun Walker (@shaunwalker7)