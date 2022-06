Spania se luptă cu incendiile de vegetație pe fondul temperaturilor caniculare. Au fost evacuate mai multe zone (FOTO, VIDEO)

Pompierii luptau din greu sâmbătă pentru a stăpâni incendiile de vegetație din Spania, țară în care populația se folosește de ventilatoare, umbră și multă apă pentru a face față valului de căldură care a dus temperaturile aproape de nivelurile-record, potrivit .

Regatul se îndreaptă către cele mai călduroase temperaturi de început de vară din ultimele decenii, cu prognoze plasate între 40 și 42 de grade Celsius la Zaragoza și zonele Navarra și la Rioja, conform agenției spaniole de meteorologie AEMET.

De altfel, multe zone din Europa Occidentală au înregistrat în ultimele zile temperaturi mai mari decât normalul perioadei.

La Zaragoza, unde se prognozează că va fi înregistrată cea mai ridicată temperatură de pe teritoriul Spaniei sâmbătă, de 42 de grade, oamenii de la o piață locală încercau să se răcorească folosind ventilatoare și ziare, stând la umbră și consumând lichide. Până la ora 4, mercurul din termometre ajunsese la 40,9 grade Celsius.

Condițiile atmosferice au provocat incendii de vegetație în mai multe zone, cu Zamora, oraș aflat lângă frontiera cu Portugalia, fiind printre cele mai afectate.

În lanțul muntos Sierra de la Culebra au ars aproape 20.000 de hectare de vegetație, iar incendiul era în continuare „activ”, a precizat guvernatorul regional din Castilla y Leon, comunitatea autonomă spaniolă care cuprinde și orașul Zamora.

Autoritățile au precizat, sâmbătă după-amiază, că au fost evacuate 11 sate și că în jur de 500 de pompieri luptă cu flăcările.

Nu au fost raportate decese sau persoane rănite.

