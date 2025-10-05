Spațiul aerian al Lituaniei a fost închis temporar în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce treisprezece baloane neidentificate au fost detectate deplasându-se în direcția capitalei Vilnius.

Autoritățile lituaniene au confirmat incidentul, menționând că măsura a fost luată din motive de securitate națională, în contextul în care obiectele nu au putut fi identificate imediat și ar fi putut reprezenta o amenințare potențială.

Ce s-a întâmplat în spațiul aerian al Lituaniei

Potrivit presei locale LRT, spațiul aerian a fost restricționat între orele 2:30 și 4:30, ca măsură de precauție, după ce au fost detectate în apropierea localității Baltoji Vokė, aflată la mică distanță de capitală. Vilmantas Vitkauskas, șeful Centrului Național de Management al Crizelor (NKVC), a explicat că decizia a fost luată pentru „a garanta siguranța aeronavelor la decolare și aterizare”. După verificări, autoritățile au redeschis aeroportul, confirmând că traficul aerian a fost reluat în siguranță.

De ce ridică îngrijorări incidentul

Acest incident nu este unul izolat. În ultimele săptămâni, incidente similare au fost raportate și în Germania, Danemarca, Norvegia și Țările de Jos, unde zborurile au fost temporar suspendate din cauza dronelor sau baloanelor neidentificate. Situația tensionează suplimentar flancul estic al NATO, iar autoritățile europene analizează posibilitatea unei acțiuni coordonate. Spațiul aerian al Lituaniei a fost deja de mai multe ori țintă a unor provocări similare, fiind una dintre cele mai expuse zone în proximitatea graniței cu Belarus și Rusia.

Are Rusia legătură cu violarea spațiului aerian al Lituaniei

Publicația notează că oficialii europeni nu exclud implicarea Rusiei, pe fondul precedentelor recente. În septembrie, drone rusești au fost detectate în spațiul aerian al Poloniei și României, iar trei avioane militare ruse au pătruns în spațiul aerian al Estoniei. Incidentul din spațiul aerian al Lituaniei este văzut ca o nouă testare a reacțiilor europene, parte a unei strategii hibride menite să creeze tensiune și nesiguranță în regiune.