Socialiștii din PSOE, , condus de premierul Pedro Sanchez, au pierdut alegerie regionale din provincia Extremadura. Eșecul electoral este consecința care a măcinat încrederea în stânga spaniolă.

Socialiștii au înregistrat un eșec în alegeri

Partidul Popular (PP), de orientare conservatoare a câştigat din nou, duminică, alegerile regionale din Extremadura, în vestul Spaniei. Scrutinul a confirmat un nou eșec pentru socialiștii conduși de premierul Pedro Sanchez. De asemenea, votul a marcat ascensiunea partidelor de extremă dreaptă. PSOE, partidul de guvernare se confruntă cu scandaluri uriașe, de corupție, acuzațiile vizând mai mulți oficiali ai formațiunii, relatează .

PP a obţinut 43% din voturi, ceea ce i-ar asigura 29 de locuri din cele 65 ale parlamentului regional, potrivit rezultatelor oficiale după numărarea a 99% din voturi. În legislatura trecută, conservatorii au avut 28 de mandate.

Rezultatul face ca partidul conservator să depindă din nou de formaţiunea de extremă dreapta Vox pentru a conduce regiunea. Această formațiune a reușit să-și dubleze numărul de mandate, de la 5, în legislatura trecută, la 11. Vox a obținut aproape 17% din voturi în alegerile de duminică.

PSOE a pierdut 14 puncte electorale și 10 locuri în parlamentul regional. Partidul premierului Sanchez a obținut mai puţin de 26% din voturi, câştigând doar 18 locuri. Trebuie spus că regiunea Extremadura a fost mult timp unul dintre fiefurile socialiste, pe care au condus-o până în 2023.

Stânga se confruntă cu grave acuzații

Socialiștii au pierdut aceste alegeri anticipate într-o regiune rurală în care locuiesc aproximativ un milion de spanioli. Alegerile anticipate din Extremadura sunt primele organizate după punerea sub acuzare a fostului ministru al Transporturilor José Luis Abalos. Considerat un apropiat colaborator al preierului, Abalos se află în arest preventiv, în așteptarea procesului.

Fostul ministru este suspectat că ar fi primit mită pentru atribuirea unor contracte publice. Procuratura spaniolă a cerut 24 de ani de închisoare pentru el. José Luis Abalos a fost exclus din PSOE, însă consecințele scandalului continuă să lovească în PSOE.

De altfel, mai multe anchete de corupție îi vizează pe membrii familiei premierului.

Socialiștii se prăbușesc sub dosarele de corupție

Soţia premierului Pedro Sanchez, Begoña Gómez, şi fratele său mai mic, compozitorul şi dirijorul David Sanchez sunt vizați de alte acuzații grave. Despre fratele premierului se spune că s-ar fi folosit de poziția premierului pentru a obține, în 2017, un post de responsabil cu artele şi spectacolele în cadrul guvernului provincial din Badajoz, în sud-vestul Extremadurei.

David Sanchez va fi judecat pentru trafic de influentă în mai 2026, alături de alţi zece inculpaţi. Între aceștia se numără și candidatul socialist la preşedinţia guvernului Extremadurei, Miguel Angel Gallardo.

Socialiștii au fost criticați în ultimele săptămâni pentru presupusa incapacitate de a trata cazurile de hărţuire sexuală care implică înalţi responsabili de sex masculin.