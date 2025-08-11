Statele Unite au declarat, la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al , că Israelul are dreptul să decidă măsurile necesare privind Fâșia .

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Ce a spus Netanyahu

Ce s-a întâmplat

Statele Unite consideră că „Israelul are dreptul să decidă ce este necesar” cu privire la Fâşia Gaza.

Această declarație a fost exprimată duminică la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, convocată de urgenţă pentru a discuta noul plan israelian de a ocupa complet această enclavă palestiniană şi de a elimina astfel gruparea armată Hamas, conform

„Statele Unite susţin dreptul Israelului de a se apăra împotriva terorismului Hamas şi, în cele din urmă, Israelul are dreptul să decidă ce este necesar pentru securitatea sa şi ce măsuri sunt adecvate pentru a pune capăt ameninţării reprezentate de Hamas şi de grupări similare”, a declarat reprezentanta SUA, Dorothy Shea.

De asemenea, ea a calificat drept „contraproductivă” reuniunea convocată de membri europeni ai Consiliului de Securitate, după ce guvernul premierului israelian Benjamin Netanyahu a aprobat vineri un plan militar ce prevede ocuparea oraşului Gaza, în nordul enclavei palestiniene.

Mai mult, Dorothy Shea i-a acuzat pe alţi membri ai Consiliului de Securitate că „răspândesc minciuni” despre Israel şi a descris drept „categoric fals” că are loc un genocid împotriva populaţiei din Fâşia Gaza.

Ce a spus Netanyahu

În timpul reuniunii ONU, premierul israelian Netanyahu se afla la o conferinţă de presă la Ierusalim.

Acesta a declarat că ocuparea oraşului Gaza este soluţia pentru a „termina treaba” în războiul cu Hamas.

„Am realizat până în prezent o mare parte a misiunii. Avem între 70% şi 75% din Fâşia Gaza sub control militar israelian”, a spus Netanyahu.

„Dar mai avem două fortăreţe rămase (de cucerit), oraşul Gaza şi taberele” din centrul Fâşiei Gaza şi „nu avem altă opţiune pentru a termina treaba”, a mai spus el.

„În primul rând, dezarmarea Hamas. În al doilea rând, toţi ostaticii (israelieni) sunt eliberaţi. În al treilea rând, Fâşia Gaza este demilitarizată. În al patrulea rând, Israelul exercită un control de securitate preponderent. Şi, în al cincilea rând, o administraţie civilă paşnică, non-israeliană. (…) Asta vrem să vedem în Fâşia Gaza”, a adăugat Netanyahu.

Israelul va „câştiga războiul” în Fâşia Gaza, „cu sau fără sprijinul altor” ţări, a încheiat el.