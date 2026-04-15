Administrația americană a prelungit o derogare de la sancțiuni care permite funcționarea stațiilor de benzină deținute de Lukoil în afara Rusiei până la 29 octombrie. România a primit o derogare separată pentru repornirea rafinăriei Petrotel, a anunțat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Ce prevede derogarea extinsă a SUA

Administrația americană a prelungit o derogare de la sancțiuni care permite stațiilor de benzină deținute de compania rusă Lukoil să funcționeze în afara Rusiei până la sfârșitul lunii octombrie. Potrivit declarațiilor , derogarea se aplică unui număr de aproximativ 2.000 de stații de benzină din Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și SUA și va rămâne în vigoare până la 29 octombrie, conform European Pravda.

Trezoreria SUA a emis, de asemenea, o licență care permite anumite operațiuni care implică rafinăriile de petrol ale Lukoil din Bulgaria, inclusiv Lukoil Neftochim Burgas, identificată în material ca fiind cea mai mare rafinărie din Balcani. Măsura permite astfel menținerea unor operațiuni comerciale și logistice legate de activitățile de rafinare.

Cum sunt afectate operațiunile Lukoil în România și alte state

operează aproximativ 600 de stații în Turcia și peste 300 în România, fiind unul dintre principalii furnizori de combustibil cu amănuntul în Moldova și Bulgaria. Compania deține, de asemenea, aproximativ 200 de stații de benzină în New Jersey, Pennsylvania și New York în Statele Unite ale Americii. Derogarea extinsă permite acestor rețele de distribuție să continue alimentarea piețelor locale.

Extinderea licenței pentru rafinăriile bulgare, inclusiv Lukoil Neftochim Burgas, are implicații pentru lanțurile regionale de aprovizionare cu carburanți în Balcani și Europa de Sud-Est. Suspendarea sau restricționarea acestor operațiuni ar fi putut provoca perturbări pe piețele locale de carburanți, iar derogarea contribuie la evitarea unor astfel de efecte.

Ce a declarat Bogdan Ivan despre rafinăria Petrotel Lukoil

În martie, România a solicitat Statelor Unite să permită redeschiderea rafinăriei Petrotel, care este deținută de Lukoil, companie sancționată. , ministrul Energiei, aflat în vizită oficială în Statele Unite ale Americii, a anunțat, marţi seară, că România a primit derogare din partea Guvernului american pentru a reporni rafinăria Petrotel Lukoil.

„Am primit confirmare oficială din partea guvernului american pentru derogarea de la sancţiuni împotriva Lukoil pentru ca România să repornească rafinăria derogare din partea guvernului american pentru a reporni rafinăria Petrotel Lukoil. Reprezintă o veste uriaşă pentru ţara noastră”, a declarat ministrul. Măsura va permite, reluarea activităților industriale la Petrotel Lukoil în condițiile impuse de licențele acordate.

În octombrie 2025, președintele SUA, Donald Trump, a impus noi sancțiuni împotriva Rusiei, vizând în mod specific Rosneft și Lukoil, pentru prima dată de la începutul celui de-al doilea mandat, potrivit declarațiilor din material.