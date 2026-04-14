Escrocherie incredibilă pe autostradă. Locul unde o stație de taxare falsă a funcționat timp de 18 luni și a păcălit mii de șoferi

Ana Maria
14 apr. 2026, 15:57
Sursa foto: Pexels / @Nandhu Kumar
  Unde era amplasată această stație de taxare falsă
  De ce au ales șoferii să plătească taxa ilegală

Un caz uluitor de fraudă a fost descoperit în Gujarat, India, unde o stație de taxare ilegală a funcționat nestingherit timp de aproximativ un an și jumătate. Totul s-a întâmplat în districtul Morbi, pe autostrada națională Bamanbore-Kutch, unde șoferii plăteau taxe fără să știe că banii nu ajungeau la stat, ci în buzunarele unor persoane private.

Pentru a da impresia de legalitate, infractorii au amenajat o structură complet funcțională, cu bariere, indicatoare și echipamente similare celor oficiale. În paralel, traficul pe traseul real al autostrăzii a început să scadă vizibil.

Unde era amplasată această stație de taxare falsă

Escrocii au profitat de un teren aparținând unei foste fabrici abandonate, Compania de Ceramică Casa Albă, pe care l-au transformat într-un punct aparent legitim de colectare a taxelor.

Mai mult, aceștia au reușit să redirecționeze circulația de pe autostrada oficială și au instalat chiar și o cabină de taxare la câțiva kilometri distanță, pentru a întări iluzia de autenticitate, informează Il Messaggero.

De ce au ales șoferii să plătească taxa ilegală

Pentru a atrage cât mai mulți conducători auto, escrocii au venit cu o strategie ingenioasă. Au oferit o „taxă” redusă, la jumătate față de cea oficială.

În plus, au răspândit informația că banii colectați ar urma să fie folosiți pentru construirea unor temple în zonă. Astfel, mulți șoferi, în special camionagii sau cei aflați în tranzit, au fost convinși că nu doar economisesc bani, ci contribuie și la o cauză spirituală.

Schema a funcționat zilnic și a generat venituri consistente. Potrivit anchetatorilor, sumele strânse au ajuns la mii de rupii pe zi, iar prejudiciul total este estimat la zeci de milioane de rupii, aproximativ 700.000 de euro.

După o investigație care a durat aproximativ un an și jumătate, poliția indiană a intervenit și a reținut persoanele implicate. Printre cei arestați se numără atât proprietarii terenurilor utilizate, cât și cei care administrau stația fictivă.

Deși arestările au avut loc încă din 2023, cazul a devenit cunoscut abia recent, după ce informațiile au început să circule în mediul online.

La trei ani de la destructurarea rețelei, povestea a atras atenția publicului internațional, fiind distribuită masiv pe internet. Dimensiunea fraudei și ingeniozitatea metodei folosite au transformat cazul într-un exemplu spectaculos de înșelăciune organizată.

