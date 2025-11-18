În majoritatea țărilor europene, purtarea centurii de siguranță este obligatorie pentru toți pasagerii, atât pe scaunele din față, cât și pe cele din spate. Există, totuși, excepții, iar Monaco rămâne singurul stat european în care centura nu este obligatorie.

De ce există excepții de la purtarea centurii în Europa

Chiar dacă legislația europeană impune purtarea centurii de zeci de ani, unele țări permit excepții în situații precise. În Belgia nu trebuie purtată centura de siguranță de către taximetriști atunci când transportă clienți, șoferii care efectuează manevre de parcare sau mers înapoi, anumite categorii de curieri, persoane cu probleme medicale justificate sau ocupanții vehiculelor prioritare în condiții speciale.

Aceste excepții urmăresc să asigure flexibilitate în situații profesionale sau medicale, fără a afecta semnificativ siguranța rutieră generală.

Principatul Monaco se distinge ca singura țară europeană care nu obligă purtarea centurii. Limita generală de viteză de 50 km/h în toate zonele este unul dintre motivele invocate. notează că, în ciuda faptului că tot mai mulți politicieni locali susțin modificarea acestei legislații, majoritatea rămâne în continuare împotriva schimbării.

În Monaco nu există controale locale de alcool sau viteză frecvente și nici camere fixe pentru monitorizarea traficului. Opririle în sunt extrem de rare, iar în tunelul Fairmont viteza excesivă este adesea observată.

Care sunt riscurile pentru șoferi și pasageri

Deși regulile sunt mai relaxate, accidentele grave pot apărea. În 2023, șase șoferi și-au pierdut viața pe drumurile din Monaco, ceea ce arată că lipsa centurii poate crește riscul fatalităților, relatează Libertatea.ro. Autoritățile locale subliniază însă că statul menține un risc relativ scăzut datorită vitezei reduse și densității limitate a traficului.

Purtarea centurii rămâne obligatorie în toate celelalte state europene, iar excepțiile sunt strict delimitate. Aceasta asigură protecția pasagerilor și reduce riscul de accidente grave, chiar dacă unele țări permit derogări temporare sau pentru categorii speciale.

continuă să fie un caz unic în Europa, dar datele recente arată că relaxarea regulilor nu elimină complet pericolele rutiere.