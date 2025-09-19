B1 Inregistrari!
Studiu de caz: salubritatea din Viena și ce poate învăța Bucureștiul

Studiu de caz: salubritatea din Viena și ce poate învăța Bucureștiul

B1.ro
19 sept. 2025, 14:12
Studiu de caz: salubritatea din Viena și ce poate învăța Bucureștiul
Viena, Austria. Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum funcționează modelul vienez
  2. Ce poate prelua Bucureștiul
  3. De ce contează internalizarea serviciului?

Viena este recunoscută constant ca unul dintre cele mai curate și mai bine administrate orașe europene. De ce e atât de curat? Explicația ține de un model de salubrizare bine structurat, coordonat de primărie și implementat printr-o companie proprie, capabilă să combine eficiența economică cu disciplina cetățenilor. Bucureștiul, unde salubritatea rămâne un subiect permanent de conflict între administrații, firme private și locuitori, ar putea extrage câteva lecții clare din exemplul vienez.

Cum funcționează modelul vienez

În Viena, serviciul de salubritate este gestionat de MA 48 – Magistratsabteilung 48, o structură a primăriei care asigură curățenia stradală, colectarea deșeurilor și educarea populației. Compania publică administrează întreg sistemul, de la mașini de colectare și infrastructură de containere, până la stații de reciclare și instalații de valorificare energetică. Care sunt punctele tari ale Vienei ce transformă orașul într-un model pentru celelalte administrații?

Echipamente moderne: flota MA 48 include vehicule electrice și sisteme automatizate de ridicare a deșeurilor, cu monoperator, ceea ce scade costurile și poluarea.

Educație și cultură civică: Viena are o tradiție de campanii constante pentru sortare, cu mesaje simple și ferme: cetățenii știu unde, cum și de ce trebuie să recicleze.

Valorificare energetică: o parte din deșeuri ajunge în instalații precum incineratorul Spittelau, transformat și într-o atracție turistică prin designul lui, care produce energie termică și electrică pentru zeci de mii de locuințe Rezultatul este un sistem coerent: curățenie vizibilă, colectare selectivă la standarde europene și costuri gestionate direct de administrația locală.

Ce poate prelua Bucureștiul

Capitala României este departe de acest model. În prezent, serviciile de salubritate sunt externalizate către firme private în majoritatea sectoarelor, ceea ce a generat în ultimii ani conflicte financiare și contractuale, servicii neuniforme și lipsă de transparență privind costurile reale.

Un exemplu de alternativă există însă: Sectorul 3 și-a internalizat propriul serviciu de salubrizare. Prin această decizie, administrația locală a reușit să asigure o curățenie constantă pe străzi și să reducă costurile, eliminând profitul intermediar al companiilor private. În plus, a dezvoltat infrastructură de colectare modernă, cu peste o mie de puncte de colectare, subterane și supraterane, pe patru fracții, dar și puncte speciale pentru sticla ciob, textile și DEEE-uri.

Rezultatul este vizibil în teren: un sector mai curat, deși provocarea majoră rămâne aceeași ca și la Viena, comportamentul locuitorilor. Regulile de sortare sunt adesea ignorate, iar administrația e obligată să combine investițiile cu sancțiuni (mii de amenzi aplicate) și campanii de educație.

De ce contează internalizarea serviciului?

Studiul de caz al Vienei arată că atunci când administrația locală își asumă direct responsabilitatea pentru salubritate:

  • crește controlul asupra calității serviciului;
  • scad costurile pe termen lung;
  • se dezvoltă o cultură a curățeniei, prin campanii constante, nu prin dispute între primărie și companii private.

Bucureștiul ar putea, astfel, să adopte gradual modelul vienez. Sectorul 3 a arătat că internalizarea poate funcționa și în România, dar pentru ca întregul oraș să beneficieze de un serviciu uniform și eficient, ar fi nevoie de o strategie comună la nivel municipal, nu doar de insule de bune practici.

