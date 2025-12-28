SUA: Două elicoptere s-au ciocnit în aer și s-au prăbușit (VIDEO)

Două elicoptere s-au ciocnit în aer și s-au prăbușit în apropierea aeroportului municipal Hammonton din New Jersey, Statele Unite. Un om a murit, iar altul a fost rănit.

Două elicoptere s-au ciocnit în aer

„Un elicopter Enstrom F-28A și unul Enstrom 280C s-au ciocnit în aer în apropierea aeroportului municipal Hammonton din New Jersey, în jurul orei 12:25 p.m., ora locală”, a transmis Administrația Federală a Aviației, citată de presa locală.

Ambele sunt aeronave mici, vechi de zeci de ani.

Cauzele accidentului nu sunt cunoscute încă.

„Doar piloții se aflau la bord. FAA și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor vor investiga”, se mai arată în informarea oficială.

În presă a apărut și o înregistrare în care un dispecer spune: „Avem un elicopter implicat, îl caut pe al doilea… am găsit încă unul în pădure. Începeți salvarea, vom avea nevoie de o intervenție rapidă”.

Ulterior, o altă voce spune: „Avem două victime confirmate”.