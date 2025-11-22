Statele Unite au transmis recent că ar dori ca Germania să preia funcția de comandant suprem al forțelor NATO în Europa (SACEUR), poziție tradițional ocupată de un oficial american. Anunțul a fost făcut de Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, în cadrul Conferinței de Securitate de la Berlin, și a stârnit reacții mixte în rândul aliaților europeni.

De ce propune SUA ca Germania să preia SACEUR

Matthew Whitaker și-a explicat intențiile într-un mesaj clar: „Aștept cu nerăbdare ziua în care Germania va veni în Statele Unite și va spune că este pregătită să preia comanda forțelor aliate. Cred că suntem încă departe de acest moment, dar abia aștept să începem discuțiile”.

El a subliniat că aliații NATO trebuie să respecte angajamentele asumate la Summitul de la Haga, precum investițiile în apărare, cooperarea industrială și protejarea coeziunii, considerată „cea mai mare avantaj strategic”.

Ce spune Germania despre propunere

Oficialii germani au adoptat o poziție mai rezervată. Generalul Wolfgang Wien a declarat că Germania este dispusă să-și asume mai multe responsabilități în cadrul Alianței, dar consideră funcția SACEUR drept „teren american” tradițional.

În prezent, această poziție este ocupată de generalul Alexus G. Grynkewich, care și-a preluat funcția pe 4 iulie 2025 și coordonează operațiunile aliate în cadrul .

Cum se întărește apărarea europeană

În paralel, Uniunea Europeană a aprobat un pachet de mobilitate militară de 17,65 miliarde de euro pentru a facilita deplasarea rapidă a trupelor și a tancurilor în caz de conflict. Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, a explicat că „dacă UE își crește capacitățile defensive și nivelul de pregătire, atunci Rusia nu va ataca pentru că nu suntem slabi”, potrivit . Pachetul include investiții în aproximativ 500 de locații critice, precum poduri, porturi și tuneluri, care în prezent nu pot suporta trafic greu de echipamente militare.

NATO a menținut o prezență semnificativă pe flancul estic, cu aproximativ 40.000 de militari desfășurați pe o distanță de 2.500 de kilometri, în special în Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia și Polonia, relatează stiripesurse.ro. Scopul este descurajarea agresiunilor și consolidarea securității regionale în contextul tensiunilor cu .