B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » SUA propune Germaniei să preia comanda NATO în Europa. Ce spune Berlinul despre preluarea responsabilității

SUA propune Germaniei să preia comanda NATO în Europa. Ce spune Berlinul despre preluarea responsabilității

Iulia Petcu
22 nov. 2025, 12:13
SUA propune Germaniei să preia comanda NATO în Europa. Ce spune Berlinul despre preluarea responsabilității
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce propune SUA ca Germania să preia SACEUR
  2. Ce spune Germania despre propunere
  3. Cum se întărește apărarea europeană

Statele Unite au transmis recent că ar dori ca Germania să preia funcția de comandant suprem al forțelor NATO în Europa (SACEUR), poziție tradițional ocupată de un oficial american. Anunțul a fost făcut de Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, în cadrul Conferinței de Securitate de la Berlin, și a stârnit reacții mixte în rândul aliaților europeni.

De ce propune SUA ca Germania să preia SACEUR

Matthew Whitaker și-a explicat intențiile într-un mesaj clar: „Aștept cu nerăbdare ziua în care Germania va veni în Statele Unite și va spune că este pregătită să preia comanda forțelor aliate. Cred că suntem încă departe de acest moment, dar abia aștept să începem discuțiile”.

El a subliniat că aliații NATO trebuie să respecte angajamentele asumate la Summitul de la Haga, precum investițiile în apărare, cooperarea industrială și protejarea coeziunii, considerată „cea mai mare avantaj strategic”.

Ce spune Germania despre propunere

Oficialii germani au adoptat o poziție mai rezervată. Generalul Wolfgang Wien a declarat că Germania este dispusă să-și asume mai multe responsabilități în cadrul Alianței, dar consideră funcția SACEUR drept „teren american” tradițional.

În prezent, această poziție este ocupată de generalul Alexus G. Grynkewich, care și-a preluat funcția pe 4 iulie 2025 și coordonează operațiunile aliate în cadrul NATO.

Cum se întărește apărarea europeană

În paralel, Uniunea Europeană a aprobat un pachet de mobilitate militară de 17,65 miliarde de euro pentru a facilita deplasarea rapidă a trupelor și a tancurilor în caz de conflict. Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, a explicat că „dacă UE își crește capacitățile defensive și nivelul de pregătire, atunci Rusia nu va ataca pentru că nu suntem slabi”, potrivit independent.co.uk. Pachetul include investiții în aproximativ 500 de locații critice, precum poduri, porturi și tuneluri, care în prezent nu pot suporta trafic greu de echipamente militare.

NATO a menținut o prezență semnificativă pe flancul estic, cu aproximativ 40.000 de militari desfășurați pe o distanță de 2.500 de kilometri, în special în Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia și Polonia, relatează stiripesurse.ro. Scopul este descurajarea agresiunilor și consolidarea securității regionale în contextul tensiunilor cu Rusia.

Tags:
Citește și...
Plantație de canabis ascusă sub o fermă de porci din Belgia. Avocatul familiei: „Au încercat să scape rapid de datorii”
Externe
Plantație de canabis ascusă sub o fermă de porci din Belgia. Avocatul familiei: „Au încercat să scape rapid de datorii”
Misiune secretă de observație în vecinătatea Rusiei. Un avion-spion american a decolat din România
Externe
Misiune secretă de observație în vecinătatea Rusiei. Un avion-spion american a decolat din România
Cutremur de 5,5 grade în Bangladesh. Seismul a provocat nouă morți și peste 300 de răniți
Externe
Cutremur de 5,5 grade în Bangladesh. Seismul a provocat nouă morți și peste 300 de răniți
Turiști înșelați de o reclamă falsă. Pretextul sub care Inteligența Artificială i-a trimis la palatul Buckingham
Externe
Turiști înșelați de o reclamă falsă. Pretextul sub care Inteligența Artificială i-a trimis la palatul Buckingham
Nicolas Sarkozy își publică jurnalul despre cele 20 de zile în închisoare. Ce detalii va oferi despre viața după gratii
Externe
Nicolas Sarkozy își publică jurnalul despre cele 20 de zile în închisoare. Ce detalii va oferi despre viața după gratii
Un urs a atacat mai mulți elevi aflați în drumeție. 11 răniți, panică și intervenție de urgență
Externe
Un urs a atacat mai mulți elevi aflați în drumeție. 11 răniți, panică și intervenție de urgență
Țara cu care MBDA a semnat primul contract de export pentru SKY WARDEN, sistemul său anti-dronă premiat la nivel european. De ce este considerat unul dintre cele mai performante
Externe
Țara cu care MBDA a semnat primul contract de export pentru SKY WARDEN, sistemul său anti-dronă premiat la nivel european. De ce este considerat unul dintre cele mai performante
Candidata mexicană primește titlul de Miss Univers 2025 după ce, la începutul lunii, a fost jignită de un prezentator
Externe
Candidata mexicană primește titlul de Miss Univers 2025 după ce, la începutul lunii, a fost jignită de un prezentator
Președintele Serbiei, anchetat în dosarul „Vânătoare de oameni”. Care a fost rolul lui Aleksandar Vucic
Externe
Președintele Serbiei, anchetat în dosarul „Vânătoare de oameni”. Care a fost rolul lui Aleksandar Vucic
Textul complet al Planului în 28 de puncte negociat de Trump cu Rusia pentru pacea în Ucraina. Ce se va întâmpla, dacă Zelenski îl va semna
Externe
Textul complet al Planului în 28 de puncte negociat de Trump cu Rusia pentru pacea în Ucraina. Ce se va întâmpla, dacă Zelenski îl va semna
Ultima oră
11:00 - O noapte de coșmar în Mioveni după ce un taximetrist a fost înjunghiat mortal. Ce a declanșat atacul violent
10:20 - Vremea astăzi, 22 noiembrie. Costrastul termic puternic se menține în toată țara
09:45 - Viața personală și veniturile Anei Ciceală stârnesc curiozitate în plină campanie. Care este situația financiară a candidatei SENS
09:12 - Începe campania electorală pentru Primăria Capitalei. Ce reguli trebuie să respecte candidații
08:35 - Noi atacuri cu drone în apropiere de granița României. Ce măsuri au fost luate pentru protejarea populației
00:00 - Plantație de canabis ascusă sub o fermă de porci din Belgia. Avocatul familiei: „Au încercat să scape rapid de datorii”
23:55 - Misiune secretă de observație în vecinătatea Rusiei. Un avion-spion american a decolat din România
23:27 - Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține că planul lui Trump „frânge coloana vertebrală” a Ucrainei
23:23 - Cutremur de 5,5 grade în Bangladesh. Seismul a provocat nouă morți și peste 300 de răniți
23:11 - Gheorghe Hagi își confirmă revenirea în antrenorat. Când va fi din nou pe banca tehnică