SUA reduc trupele militare și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, începând din luna decembrie. Câți soldați americani vor fi retrași în total

Ana Maria
31 oct. 2025, 09:07
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. SUA reduc trupele militare în mai multe țări europene. Cum explică Pentagonul această decizie
  2. Cum reacționează aliații și politicienii americani
  3. Câte trupe sunt vizate

SUA reduc trupele militare în mai multe țări europene. Administrația Trump a anunțat retragerea unor trupe americane din România, măsură care ar urma să fie doar prima etapă a unei reduceri mai ample de efective în Europa de Est. Potrivit publicației Kyiv Post, alte mișcări similare sunt planificate în Bulgaria, Ungaria și Slovacia, chiar la mijlocul lunii decembrie.

SUA reduc trupele militare în mai multe țări europene. Cum explică Pentagonul această decizie

Doi oficiali occidentali, implicați în discuțiile dintre SUA și partenerii europeni, au precizat că Pentagonul analizează o diminuare moderată a trupelor americane, deoarece armatele terestre europene sunt acum considerate mai bine pregătite decât în anii precedenți. Astfel, o recalibrare a prezenței SUA este privită drept „adecvată”.

Sursele, care au preferat anonimatul din cauza sensibilității subiectului, au mai spus că aliații au fost informați să se aștepte la o „probabilă” ajustare suplimentară anul viitor, odată cu încheierea actualelor desfășurări rotative, potrivit Hotnews.

Cum reacționează aliații și politicienii americani

Pentru a calma îngrijorările, Washingtonul a transmis că numărul trupelor din Polonia și din statele baltice va rămâne neschimbat, aceste țări fiind considerate cele mai fortificate poziții estice ale alianței. Totuși, măsura a fost criticată la Washington.

Senatorii republicani Roger Wicker și Mike Rogers au spus că retragerea este necoordonată și în contradicție cu strategia președintelui Trump.

La rândul ei, democrata Jeanne Shaheen a calificat decizia drept „o măsură profund greșită, care subminează eforturile noastre de a-l presa pe Putin să vină în sfârșit la masa negocierilor”. Ea a subliniat că România este „un aliat model” și a apreciat angajamentul țării de a aloca 5% din PIB pentru apărare.

Câte trupe sunt vizate

Conform Stars and Stripes, aproximativ 3.000 de militari americani vor fi retrași din România, Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Departamentul de Război al SUA a subliniat, însă, că reducerea „nu reprezintă o retragere a Americii din Europa”, ci „un semn pozitiv al creșterii capacității europene”.

Donald Trump a adăugat că retragerea „nu este foarte importantă”.

