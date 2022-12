SUA și-a retras la sol bombardierele nucleare. US Air Force nu transmis cât timp vor fi reținute pentru mentenanță

S-au anulat, în context, toate zborurile planificate ale B-2 de la Rose Parade și Rose Bowl Game, de pe 2 ianuarie, în Pasadena, California.

„Preocuparea noastră nr. 1 este siguranța și securitatea personalului și a flotei noastre”, a transmis colonelul Daniel Diehl, comandantul escadrilei 509th Bomb Wing, care pilotează B-2 – conform surselor citate.

Flota de B-2 este la Baza Aeriană Whiteman iar escadrila de bombardament 509th Bomb Wing și 131st Bomb Wing – din cadrul Gărzii Naționale Aeriene – pot desfăşura, din această locație, misiuni pe tot globul.

Taking a look at imagery collected earlier today, the B-2 Spirit that crashed on Dec 10 is shown at an angle on the only runway at Whiteman AFB, MO. This can be compared to a B-2 in a similar location on the runway just over two months ago.

