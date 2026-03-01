B1 Inregistrari!
Cine va fi noul lider al Iranului

Flavia Codreanu
01 mart. 2026, 09:22
Cine va fi noul lider al Iranului
Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / SalamPix/ABACA
Cuprins
  1. Succesiunea în Iran și consiliul care conduce temporar
  2. Succesiunea în Iran este decisă de Adunarea Experților
  3. Mojtaba Khamenei pe lista favoriților
  4. Rolul Gărzii Revoluționare în noul context politic

Succesiunea în Iran devenit subiectul principal al discuțiilor, imediat după asasinarea ayatollahului Ali Khamenei, care s-a aflat la putere timp de aproape 37 de ani. În cadrul teocrației iraniene, liderul suprem deține controlul absolut asupra tuturor chestiunilor de stat și este comandantul suprem al forțelor armate și al Gărzii Revoluționare.

Succesiunea în Iran și consiliul care conduce temporar

Imediat după dispariția liderului, atribuțiile sale au fost preluate de un consiliu interimar, așa cum prevede legea fundamentală a țării. Această instituție are rolul de a administra Iranul până la finalizarea procesului de selecție a unui nou ayatollah. Din acest grup fac parte figuri ale sistemului actual, precum președintele Masoud Pezeshkian și șeful justiției, Gholamhossein Mohseni Ejei, care „vor prelua temporar toate atribuțiile de conducere”. Prezența acestora garantează că statul rămâne funcțional, în timp ce Consiliul Gardienilor supraveghează respectarea normelor constituționale, scrie digi24.

Succesiunea în Iran este decisă de Adunarea Experților

Decizia privind persoana care va ocupa pe termen lung poziția de lider suprem aparține Adunării Experților. Această structură, formată din 88 de clerici influenți, are datoria să desemneze un succesor. Este un proces desfășurat în spatele ușilor închise, unde candidații sunt selectați după criterii religioase și politice stricte. Istoria recentă arată că sistemul preferă liderii duri; de exemplu, în 2024, Consiliul Gardienilor l-a împiedicat pe moderatul Hassan Rouhani să candideze pentru un loc în această adunare, deși acesta condusese anterior negocierile pentru acordul nuclear din 2015.

Mojtaba Khamenei pe lista favoriților

O atenție deosebită este îndreptată către Mojtaba Khamenei, fiul celui care a condus Iranul timp de patru decenii. Deși este un cleric cu influență, acesta nu a ocupat până acum nicio funcție publică oficială. Alegerea sa ar putea fi văzută ca o încercare de a transforma regimul într-o dinastie religioasă.  Această idee ar putea genera tensiuni atât în rândul populației, cât și în rândul susținătorilor conservatori ai sistemului, care văd în această variantă o asemănare cu monarhia înlăturată în 1979. Moartea lui Ebrahim Raisi, fostul favorit la succesiune, a complicat și mai mult Teheranul.

Rolul Gărzii Revoluționare în noul context politic

Noul lider suprem va moșteni o putere imensă, fiind comandantul suprem al armatei și al Gărzii Revoluționare, entitate pe care SUA au clasificat-o drept organizație teroristă în 2019. Această schimbare, a doua de la revoluția condusă de Khomeini, are loc într-un context internațional critic, la scurt timp după conflictul de 12 zile cu Israelul din vara anului 2025. Garda Revoluționară nu controlează doar „Axa Rezistenței” din Orientul Mijlociu, ci și resurse economice vaste. Acest lucru face ca alegerea noului lider să fie esențială pentru viitorul regiunii.

