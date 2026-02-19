La deschiderea Summitului Mondial al Inteligenței Artificiale de la New Delhi, Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a lansat un avertisment ferm către liderii giganților tehnologici, subliniind că viitorul inteligenței artificiale nu poate fi lăsat „la capriciile câtorva miliardari”. În paralel, prim-ministrul indian Narendra Modi a pledat pentru o revoluție tehnologică „accesibilă și incluzivă”, menită să sprijine dezvoltarea în special în Sudul Global.

ONU propune un Fond Global pentru AI

Guterres a cerut crearea unui fond global de trei miliarde de dolari pentru a asigura acces liber la AI tuturor țărilor, scrie Agerpres.

„AI trebuie să aparțină tuturor”, a declarat șeful , avertizând că, fără măsuri urgente, tehnologia ar putea accentua inegalitățile globale. El a explicat că, utilizată corect, inteligența artificială poate accelera progresele medicale, consolida securitatea alimentară, sprijini acțiunile climatice și îmbunătăți accesul la servicii publice esențiale.

Totodată, Guterres a subliniat necesitatea protecției oamenilor împotriva exploatării și a avertizat că „niciun copil nu ar trebui folosit drept cobai pentru o AI nereglementată”. ONU a creat un organism științific consultativ pentru AI, menit să ajute țările să ia decizii informate privind această tehnologie.

Revoluția AI, o prioritate pentru India

Prim-ministrul Narendra Modi a declarat că AI trebuie democratizată și utilizată ca motor al incluziunii și dezvoltării.

„Oamenii nu trebuie să fie doar date sau materie primă. AI trebuie să fie accesibilă și incluzivă”, a spus el, subliniind că tehnologia va fi benefică doar dacă sistemele sale de bază sunt deschise. India vizează să devină un centru global pentru dezvoltarea AI și, anul trecut, s-a clasat pe locul trei în Clasamentul competitivității globale în domeniu, înaintea Coreei de Sud și Japoniei.

Europa și reglementarea AI

Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că Europa reprezintă „un spațiu sigur” pentru inovație și investiții, și că regiunea nu este „concentrată orbește pe reglementare”, așa cum susțin unele surse.

Europa va continua să participe la stabilirea regulilor globale pentru AI, colaborând cu parteneri precum India, în baza valorilor fundamentale comune și a multilateralismului eficient.

Participanți și perspective

Summitul de la New Delhi, a patra ediție a acestui eveniment, se desfășoară până vineri și reunește aproximativ douăzeci de șefi de stat și directori din marile companii tehnologice, inclusiv Sam Altman de la OpenAI și Sundar Pichai de la Google.

Discuțiile se concentrează pe progresul tehnologic, riscurile asociate și modul în care AI poate fi utilizată pentru binele comun, reducând inegalitățile și sprijinind dezvoltarea durabilă.