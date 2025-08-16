Într-o întâlnire de aproape trei ore desfășurată în Anchorage, Alaska, Donald Trump și Vladimir Putin au abordat deschis conflictul din Ucraina, securitatea țării, dar și perspectivele economice ale Rusiei.

Atmosfera a fost descrisă de ambele părți drept „constructivă” și „respectuoasă”, însă detaliile exacte ale negocierilor rămân, pentru moment, în spatele ușilor închise.

Cuprins:

Cum a decurs întâlnirea între cei doi lideri

Care a fost poziția lui Trump și ce apeluri a făcut către Zelenski și NATO

Care a fost subiectul principal al negocierilor

Unde este posibil să aibă loc următorul summit

Summit-ul din Alaska a avut loc vineri, la ora 22:30, ora României, și a durat două oră și jumătate. Întâlnirea a fost organizată la intervenția lui Donald Trump, în încercarea de a găsi soluții pentru conflictul geopolitic din Ucraina, dar și pentru a reconfigura relațiile pe care America le are cu Rusia.

Vladimir Putin a deschis primul conferința de presă, vorbind despre „atmosfera pozitivă” pe care cei doi lideri au avut-o în timpul discuțiilor, potrivit CNN.

„Negocierile noastre au avut loc într-o atmosferă respectuoasă, constructivă și reciproc respectuoasă. Au fost foarte detaliate și utile”, a declarat Vladimir Putin, în conferința de presă a summitului din Alaska.

Totodată, Putin a apreciat și simbolismul alegerii locației:

„Este destul de logic să ne întâlnim aici, pentru că țările noastre, deși sunt separate de oceane, sunt în fapt vecini apropiați”

Care a fost poziția lui Trump și ce apeluri a făcut către Zelenski și NATO

Donald Trump a insistat că s-au făcut pași importanți pentru un „posibil acord de pace”, dar a evitat să declare un rezultat concret.

„Am făcut progrese mari și am avut o întâlnire extrem de productivă. Multe puncte au fost convenite. Nu am ajuns încă la un acord, dar avem o foarte bună șansă să ajungem acolo”, a declarat Donald Trump, în cadrul conferinței de presă.

La finalul conferinței, Trump a declarat că va lua legătura cu aliații europeni, dar și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski:

„Voi suna NATO în scurt timp. Voi suna diverse persoane pe care le consider potrivite. Și, bineînțeles, îl voi suna pe președintele Volodimir Zelenski să-i spun ce s-a discutat astăzi. În cele din urmă, depinde de ei”, a mai declarat Trump.

Care a fost subiectul principal al negocierilor

Ucraina a fost și ea pe lista subiectelor principale ale summit-ului, iar Vladimir Putin a vorbit în cadrul conferinței despre securitatea Ucrainei, care potrivit acestuia „trebuie garantată”.

„Sunt de acord cu președintele Trump că securitatea Ucrainei trebuie asigurată și, desigur, suntem pregătiți să lucrăm la asta”, a afirmat liderul rus

Totuși, Vladimir Putin a declarat că pentru ca Ucraina să aibă parte de o pace de lungă durată, trebuie rezolvate așa-zisele „cauze fundamentale ale conflictului”.

„Situația din Ucraina are legătură cu amenințări fundamentale la adresa securității noastre. Suntem convinși că, pentru o soluție durabilă, este nevoie să eliminăm cauzele primare ale conflictului și să restabilim un echilibru just al securității în Europa și în lume”, a mai adăugat liderul de la .

Tot în același context, Putin le-a transmis liderilor europeni și autorităților de la că aceste măsuri trebuie privite într-un mod constructiv, și nu ar trebui să „existe obstacole”.

„Ne așteptăm ca Kievul și capitalele europene să privească toate acestea într-un mod constructiv și să nu creeze obstacole, să nu încerce să saboteze progresul prin provocări și intrigi de culise”, a concluzionat Vladimir Putin.

Unde este posibil să aibă loc următorul summit

La finalul conferinței, Vladimir Putin i-a sugerat lui Donald Trump ca următoarea întâlnire să aibă loc la Moscova. Propunerea a fost făcută chiar în limba engleză de către liderul rus, și a stârnit o reacție uimitoare din partea lui Donald Trump:

„E interesant… o să primesc ceva critici pentru asta, dar ar putea fi posibil”, a încheiat Donald Trump.

La finalul summit-ului, Donald Trump a dat un interviu pentru Sean Hanity de la Fox News, în care a declarat că întâlnirea pe care a avut-o cu omologul său rus, este de „nota 10”, pe o scară de la unu la zece, informează Reuters.