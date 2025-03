Supraviețuire miraculoasă pe un lac înghețat în Alaska. Un pilot și două fiice au stat 12 ore pe aripa avionului care s-a prăbușit

Supraviețuire miraculoasă pe un lac unde un pilot și două fiice au reușit să trăiască după ce au stat 12 ore pe aripa avionului prăbușit.

Cazul a apărut pe Facebook unde se cerea ajutor pentru căutarea unui avion dispărut, care nu are becurile aprinse pentru a fi localizat. Astfel, luni dimineața, mai mulți piloți au ajuns la lacul Tustumena, se aflau cei trei supraviețuitori, conform

„Mi-a frânt inima când am văzut, dar, cu cât coboram și ne apropiam, am văzut că erau trei persoane pe aripă. Erau în viață, răspundeau la indicații și se puteau mișca”, a declarat un căutător.

Avionul prăbușit era folosit de cei trei într-un tur în care vizitau mai multe obiective turistice de la Soldotna la Lacul Skilak. Aceștia au fost recuperați de Garda Națională a Armatei din Alaska.

Pilot and 2 children survive the night on airplane wing after crashing into icy Alaska lake.

