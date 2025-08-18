Surpriză la Casa Albă! Harta pe care apare și România, în Biroul Oval la discuția Trump – Zelenski. Motivul pentru care a fost expusă (FOTO)

O hartă detaliată a războiului din a fost amplasată, luni, în Biroul Oval al Casei Albe, cu câteva ore înainte de discuțiile cu ușile închise dintre președintele american Donald și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Ce detaliu iese în evidență atunci când te uiți la harta adusă de delegația lui Zelenski

Un detaliu iese rapid în evidență atunci când privești harta. Fix în colț este scris numele țării noastre, România. Aceasta este harta cu teritoriile ucrainene adusă de delegația lui Zelenski.

Ce arată harta din Biroul Oval

Documentul vizual, datat 17 august, ilustrează situația de pe front:

estul Ucrainei și peninsula Crimeea apar colorate în roz, semnalând teritoriile ocupate de Rusia, potrivit ;

potrivit ; regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson sunt marcate distinct ca zone contestate, aflate sub control extins al Moscovei.

De ce a fost expusă harta înaintea negocierilor

BBC, prin corespondentul Anthony Zarker, notează că prezentarea hărții ar putea fi un instrument vizual de presiune în cadrul negocierilor. Surse diplomatice sugerează că Trump ar putea încerca să îl convingă pe Zelenski să analizeze concesii teritoriale în schimbul unui posibil acord de pace cu Rusia.

Cum ar putea reacționa Kievul

Prezența acestei hărți în Biroul Oval transmite o abordare pragmatică a administrației Trump. Totuși, la Kiev, orice idee de redesenare a frontierelor este respinsă oficial, ceea ce face ca subiectul să fie extrem de sensibil pentru partea ucraineană.

De ce s-au întâlnit, din nou, Trump și Zelenski

Întâlnirea de la Casa Albă are loc la scurt timp după ce Donald Trump s-a văzut în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin. În cadrul acelei discuții, liderul american a lansat ideea unui summit trilateral SUA–Rusia–Ucraina, care ar putea deschide calea unor negocieri privind sfârșitul războiului.