Sydney Sweeney, tot mai aproape de imperiul lui Bezos. Zvonurile despre James Bond arată doar cât de mult a crescut influența ei la Hollywood

Speculațiile potrivit cărora Sydney Sweeney ar fi următoarea „Bond Girl” au fost demontate rapid de surse din , care spun că actrița nu este în negocieri cu Amazon MGM Studios pentru noul film din seria James . De altfel, producția nu a ajuns nici măcar în faza de casting, relatează , citat de către Click.

Cu toate acestea, prezența lui Sweeney la nunta extravagantă a lui Jeff Bezos cu Lauren Sanchez, desfășurată în Italia, a stârnit un val de zvonuri, mai ales având în vedere că actrița are deja un parteneriat de afaceri cu proaspătul cuplu.

Sweeney colaborează cu Bezos și Sanchez la o linie de lenjerie, finanțată prin intermediul companiei lor de investiții Coatue, ceea ce sugerează că legătura ei cu cercurile influente din jurul Amazon devine din ce în ce mai puternică.

Carieră în ascensiune pentru starul de la Hollywood

Nominalizată la Emmy, Sydney Sweeney a experimentat o creștere rapidă în ultimii ani. A jucat în comedia romantică Anyone But You (2023), în horror-ul Immaculate (2024), dar și în thrillerul Echo Valley, care va fi lansat în 2025 pe Apple TV+. De asemenea, aparițiile sale publice tot mai frecvente în cercuri de elită contribuie la percepția că este una dintre figurile centrale ale noii generații de staruri de la Hollywood.

Chiar dacă rolul de „Bond Girl” nu este pe cale să se materializeze în acest moment, zvonurile care circulă pe această temă arată un adevăr mai profund, iar Sydney Sweeney este văzută de tot mai mulți ca o actriță cu potențial de blockbuster, înconjurată de influență și o imagine care atrage.

Un nou film 007, dar fără casting confirmat

Filmul următor din seria James Bond va fi regizat de Denis Villeneuve (Dune), iar producătorii nu au anunțat încă cine va prelua rolul principal, după retragerea lui Daniel Craig.

Totuși, regizorul canadian a declarat că va trata franciza „cu respectul cuvenit” și intenționează să deschidă „drumul pentru noi misiuni”.