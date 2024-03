Tânără de 20 de ani angajată ca babysitter, umilită de familia la care s-a dus / Ce i-au reproșat părinții copiilor: „Nu au fost de acord”

O tânără în vârstă de 20 de ani, , a fost umilită de părinții copiilor de care avea grijă. În speranța că va putea să facă câțiva bani în plus, femeia a decis să își mai ia un job, așa că a vorbit cu o familie să aibă grijă de copiii lor.

Totul a fost în regulă, până când părinții copiilor au venit înapoi acasă, după ce tânăra de 20 de ani trebuia să aibă grijă de cei mici.

Tânăra de 20 de ani, umilită de părinții copiilor de care avea grijă

Revoltată și sigură că nu a făcut nimic greșit, tânăra a povestit întreaga întâmplare pe Reddit.

„Familia a comandat . Mama a lăsat bani cash pe masă ca eu să plătesc. Eram eu și doi băieți (de 7 și 10 ani), o pizza mare cu brânză și grisine. Când părinții au venit acasă, m-au întrebat cum a fost în seara asta. Am spus ”bine” și am spus că pizza a fost foarte bună. Însă, mama s-a uitat la mine nedumerită și m-a întrebat de ce am mâncat cina copiilor. Am mâncat doar două bucăți de pizza și o grisină. Simt că nu este o cantitate nepotrivită de mâncat.

Cu toate acestea, părinții nu au fost de acord. Tatăl a spus că nu se așteptau să fie nevoiți să mă hrănească și cu cina și mi-au spus să nu mănânc mâncarea familiei lor. Am mai avut grijă de câteva ori în trecut de copii și nu am întâlnit niciodată asta. mă simt foarte ciudat și sunt confuză”, a povestit tânăra.

Impresionați de cele povestite, internauții nu au așteptat prea mult și au asaltat secțiunea de comentarii.

„Am făcut babysitting peste douăzeci de ani. Am avut o singură familie ciudată ca asta. Sunt nepoliticoși și te tratează ca mai puțin decât meriți. Nu mai lucra pentru ei decât dacă au plătit bine”, a spus o femeie, scrie