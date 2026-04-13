Puțini s-ar aștepta la asta, dar Guyana conduce un clasament global esențial pentru . Potrivit unui studiu publicat în , este singura țară care poate asigura producția suficientă din toate cele șapte grupe alimentare necesare unei diete echilibrate. Performanța o plasează într-o poziție unică la nivel mondial. În același clasament, România ocupă locul 21.

Cât de independentă este, de fapt, o țară din punct de vedere alimentar

O analiză realizată de arată că securitatea alimentară înseamnă mai mult decât producția unui număr suficient de calorii. Ea presupune și acoperirea completă a tuturor nutrienților esențiali pentru o dietă echilibrată. Studiul analizează principalele grupe alimentare, de la alimente bogate în amidon până la fructe, legume, lactate, carne, pește și leguminoase. Astfel, oferă o perspectivă mai realistă asupra nivelului de independență alimentară.

Chiar și mari puteri agricole precum Statele Unite și China continuă să depindă de importuri pentru cel puțin o categorie esențială. În acest context, Guyana iese clar în evidență. Este singura țară care reușește să acopere integral toate cele șapte grupe alimentare necesare consumului intern.

Mai mult, produce peste necesar în cazul alimentelor de bază bogate în amidon și al fructelor. Acest lucru o transformă într-un exemplu rar de autosuficiență. Aproape de acest nivel se află China și Vietnam, însă ambele întâmpină dificultăți în sectorul lactatelor, ceea ce le menține dependente de importuri.

De ce nu reușesc nici măcar țările bogate să fie complet autosuficiente alimentar

Dincolo de nivelul de dezvoltare economică, realitatea arată că nici măcar țările bogate nu sunt complet independente alimentar. Canada și SUA acoperă doar patru din cele șapte grupe alimentare, în ciuda unei producții puternice de carne, și cereale. Lipsurile apar în special la fructe și legume, unde importurile rămân esențiale din cauza condițiilor climatice și a sezonului scurt de creștere.

În paralel, Orientul Mijlociu și Africa de Nord se confruntă cu provocări și mai mari. Acestea se numără printre cele mai puțin autosuficiente regiuni din lume. Aici, deficitul de apă este decisiv, regiunea având aproximativ 6% din populația globală, dar sub 2% din resursele regenerabile de apă. La nivel global, și producția de pește creează dezechilibre majore.

Potrivit datelor , Asia concentrează aproximativ 91% din producția globală de acvacultură. Din acest motiv, multe țări depind de importurile de fructe de mare, chiar dacă sunt bine dezvoltate în alte sectoare agricole.

Poate România să își asigure singură toate resursele alimentare

Deși se numără printre țările cu o agricultură solidă, România ocupă locul 21 la nivel global în ceea ce privește autosuficiența alimentară. Țara noastră reușește să acopere din producția internă 5 din cele 7 grupe alimentare esențiale, ceea ce indică un nivel ridicat, dar incomplet. În aceeași categorie se află și Spania, Turcia, Rusia, Ucraina și Croația, state cu performanțe similare.

Chiar și în aceste condiții, dependența de importuri pentru anumite produse rămâne inevitabilă. Acest lucru arată că nici măcar țările cu resurse agricole importante nu pot atinge ușor autosuficiența completă. În final, echilibrul alimentar depinde de o combinație complexă de factori, precum clima, resursele disponibile și infrastructura agricolă.