Acasa » Economic » Țara din Europa care vrea să ofere electricitate gratis. Cum s-a ajuns aici

Țara din Europa care vrea să ofere electricitate gratis. Cum s-a ajuns aici

Traian Avarvarei
15 apr. 2026, 09:48
Țara din Europa care vrea să ofere electricitate gratis. Cum s-a ajuns aici
Cuprins
  1. Britanicii, încurajați să-și schimbe modul de consum al energiei
  2. Marea Britanie, recorduri în producția de energie

Măsuri fără precedent sunt anunțate pentru vara aceasta, în Marea Britanie, pentru echilibrarea rețelei electrice și reducerea facturilor la energie.

Britanicii, încurajați să-și schimbe modul de consum al energiei

Britanicii vor fi îndemnați să-și sporească consumul de energie electrică regenerabilă, care va înregistra un record vara aceasta, pentru a ajuta la echilibrarea rețelei electrice.

Operatorul Sistemului Energetic Național (Neso) speră că astfel se vor evita costurile ridicate cu oprirea parcurilor eoliene și solare când cererea de energie electrică e scăzută, costuri care oricum ar fi fost apoi acoperite din facturile la energie.

Familiile din Marea Britanie ar putea fi încurajate să folosească aparate electrocasnice mai mult sau să își încarce mașinile electrice când există în rețea mai multă energie eoliană și solară decât e nevoie, explică The Guardian.

De asemenea, furnizorii de energie vor putea alege să ofere clienților curent la preț redus sau chiar gratis când operatorul sistemului energetic preconizează că va exista un surplus de energie.

Marea Britanie, recorduri în producția de energie

Pentru Marea Britanie, aceasta va fi prima vară în care rețeaua va funcționa în întregime cu electricitate cu emisii zero de carbon.

Deja de la începutul acestei luni s-au înregistrat două recorduri de energie solară. De asemenea, parcurile eoliene au atins un nivel record, ducând producția de energie pe bază de gaz la cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani

În aceste condiții, se preconizează că Marea Britanie va fi un importator net de energie în Europa continentală.

