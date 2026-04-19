Guvernul olandez intră într-o etapă nouă de gestionare a tensiunilor din piața energiei și combustibililor. Autoritățile pregătesc măsuri de sprijin pentru populație, după creșterea costurilor resimțite în ultimele luni.

De ce activează Olanda planul de criză energetică

Țările de Jos vor intra de luni în prima fază a planului de criză energetică, potrivit informațiilor apărute în . Este prima utilizare a mecanismului creat în timpul șocului energetic din 2022.

Planul a fost conceput după invazia Rusiei în Ucraina, moment care a destabilizat puternic piețele europene. De atunci, statele UE au pregătit scenarii pentru eventuale noi perturbări.

Ce înseamnă concret această primă etapă

Activarea fazei întâi arată că piața combustibililor traversează dificultăți, însă autoritățile nu văd momentan un risc imediat de penurie. Situația rămâne sub control, dar este urmărită atent, scrie .

În această perioadă, guvernul și companiile din sectorul energetic intensifică monitorizarea pieței și pregătesc reacții rapide. Scopul este evitarea unor probleme mai grave dacă tensiunile cresc.

Executivul olandez nu a transmis încă o poziție oficială detaliată privind durata sau amploarea măsurilor. Mai multe clarificări sunt așteptate în următoarele zile.

Ce sprijin pregătește guvernul pentru populație

Premierul Rob Jetten a anunțat că luni vor fi prezentate măsuri menite să compenseze impactul scumpirilor la . Autoritățile iau în calcul facilități fiscale pentru proprietarii de mașini.

Totuși, executivul exclude pentru moment reducerea taxelor aplicate carburanților, variantă folosită de alte state europene. Oficialii consideră că efectul bugetar ar fi prea mare.

Săptămâna trecută, presa olandeză relata că guvernul pregătește un pachet de sprijin de aproximativ un miliard de euro. Fondurile ar urma să limiteze efectele crizei asupra gospodăriilor și firmelor.

Unde vor merge banii anunțați

Printre măsurile discutate se numără:

creșterea indemnizației de transport pentru angajați de la 23 la 25 de cenți pe kilometru

reducerea cu 50% a taxei de circulație pentru vehiculele comerciale ușoare până la finalul anului

alocarea a 50 de milioane de euro pentru sprijinirea familiilor vulnerabile

acordarea mai rapidă a subvențiilor „verzi” pentru companii

investiții în izolarea energetică a clădirilor

Spre deosebire de Germania, care a optat pentru reducerea , guvernul olandez nu a ales această opțiune. Estimările arată că o ieftinire a benzinei cu zece cenți ar costa statul aproape un miliard de euro, relatează Libertatea.