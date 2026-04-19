Externe » Țara europeană care activează pentru prima dată planul de criză energetică. Cum vor fi sprijiniți cetățenii

Țara europeană care activează pentru prima dată planul de criză energetică. Cum vor fi sprijiniți cetățenii

Iulia Petcu
19 apr. 2026, 09:48
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce activează Olanda planul de criză energetică
  2. Ce înseamnă concret această primă etapă
  3. Ce sprijin pregătește guvernul pentru populație
  4. Unde vor merge banii anunțați

Guvernul olandez intră într-o etapă nouă de gestionare a tensiunilor din piața energiei și combustibililor. Autoritățile pregătesc măsuri de sprijin pentru populație, după creșterea costurilor resimțite în ultimele luni.

De ce activează Olanda planul de criză energetică

Țările de Jos vor intra de luni în prima fază a planului de criză energetică, potrivit informațiilor apărute în presa locală. Este prima utilizare a mecanismului creat în timpul șocului energetic din 2022.

Planul a fost conceput după invazia Rusiei în Ucraina, moment care a destabilizat puternic piețele europene. De atunci, statele UE au pregătit scenarii pentru eventuale noi perturbări.

Ce înseamnă concret această primă etapă

Activarea fazei întâi arată că piața combustibililor traversează dificultăți, însă autoritățile nu văd momentan un risc imediat de penurie. Situația rămâne sub control, dar este urmărită atent, scrie Reuters.

În această perioadă, guvernul și companiile din sectorul energetic intensifică monitorizarea pieței și pregătesc reacții rapide. Scopul este evitarea unor probleme mai grave dacă tensiunile cresc.

Executivul olandez nu a transmis încă o poziție oficială detaliată privind durata sau amploarea măsurilor. Mai multe clarificări sunt așteptate în următoarele zile.

Ce sprijin pregătește guvernul pentru populație

Premierul Rob Jetten a anunțat că luni vor fi prezentate măsuri menite să compenseze impactul scumpirilor la energie. Autoritățile iau în calcul facilități fiscale pentru proprietarii de mașini.

Totuși, executivul exclude pentru moment reducerea taxelor aplicate carburanților, variantă folosită de alte state europene. Oficialii consideră că efectul bugetar ar fi prea mare.

Săptămâna trecută, presa olandeză relata că guvernul pregătește un pachet de sprijin de aproximativ un miliard de euro. Fondurile ar urma să limiteze efectele crizei asupra gospodăriilor și firmelor.

Unde vor merge banii anunțați

Printre măsurile discutate se numără: 

  • creșterea indemnizației de transport pentru angajați de la 23 la 25 de cenți pe kilometru
  • reducerea cu 50% a taxei de circulație pentru vehiculele comerciale ușoare până la finalul anului
  • alocarea a 50 de milioane de euro pentru sprijinirea familiilor vulnerabile
  • acordarea mai rapidă a subvențiilor „verzi” pentru companii
  • investiții în izolarea energetică a clădirilor

Spre deosebire de Germania, care a optat pentru reducerea accizelor, guvernul olandez nu a ales această opțiune. Estimările arată că o ieftinire a benzinei cu zece cenți ar costa statul aproape un miliard de euro, relatează Libertatea.

Tags:
Citește și...
Donald Trump respinge „șantajul” Iranului. Cum comentează reînchiderea Strâmtorii Ormuz
Externe
Donald Trump respinge „șantajul” Iranului. Cum comentează reînchiderea Strâmtorii Ormuz
Atac armat la Kiev. Un necunoscut a deschis focul ucigând șase persoane. A fost lichidat de forțele speciale UPDATE
Externe
Atac armat la Kiev. Un necunoscut a deschis focul ucigând șase persoane. A fost lichidat de forțele speciale UPDATE
Iranienii îl sfidează pe Trump în contextul schimburilor de focuri din Ormuz. Șeful de la Casa Albă, văzut ca personaj confuz și ce vorbește mult
Externe
Iranienii îl sfidează pe Trump în contextul schimburilor de focuri din Ormuz. Șeful de la Casa Albă, văzut ca personaj confuz și ce vorbește mult
Focuri de armă în Strâmtoarea Ormuz. Navele de război ale Iranului au deschis focul asupra unui petrolier
Externe
Focuri de armă în Strâmtoarea Ormuz. Navele de război ale Iranului au deschis focul asupra unui petrolier
Iranul închide din nou Strâmtoarea Ormuz, anunță presa de stat iraniană. Motivul: americanii „continuă să se dedice actelor de piraterie”
Externe
Iranul închide din nou Strâmtoarea Ormuz, anunță presa de stat iraniană. Motivul: americanii „continuă să se dedice actelor de piraterie”
Iranul redeschide parțial spațiul aerian după săptămâni de conflict. Cum vor circula acum zborurile internaționale
Externe
Iranul redeschide parțial spațiul aerian după săptămâni de conflict. Cum vor circula acum zborurile internaționale
Explozie într-un pasaj subteran în Germania. Un bărbat a murit şi patru răniţi grav
Externe
Explozie într-un pasaj subteran în Germania. Un bărbat a murit şi patru răniţi grav
SUA prelungește derogarea pentru petrolul rusesc sancționat. Cum influențează decizia prețurile globale
Externe
SUA prelungește derogarea pentru petrolul rusesc sancționat. Cum influențează decizia prețurile globale
Uniunea Europeană strânge rândurile. Bruxellesul testează apărarea continentului fără ajutorul americanilor
Externe
Uniunea Europeană strânge rândurile. Bruxellesul testează apărarea continentului fără ajutorul americanilor
Britanicii vor înapoi în UE. Ce arată cel mai recent sondaj despre opinia poporului englez
Externe
Britanicii vor înapoi în UE. Ce arată cel mai recent sondaj despre opinia poporului englez
Ultima oră
10:18 - Vremea azi, 19 aprilie. Temperaturile cresc și soarele revine în mai multe regiuni
09:10 - UE pregătește portofelul digital pentru cetățeni. Cum va funcționa noul sistem
08:33 - Duminica Tomii, sărbătoarea care prelungește bucuria Paștelui. Cum păstrează românii tradițiile acestei zile
00:06 - Bulgarii ne iau fața în vacanța de 1 Mai. Cât costă un sejur pe Litoralul românesc
23:30 - Donald Trump respinge „șantajul” Iranului. Cum comentează reînchiderea Strâmtorii Ormuz
22:56 - Vârsta de la care începe bătrânețea. Ce spun studiile sociologice
22:22 - Cristi Chivu la un pas de titlu în Serie A. Inter mai are nevoie de o victorie și un egal
21:47 - Arest preventiv în cazul de la Spitalul Pantelimon. Suspectul este anchetat pentru furt
21:25 - Atac armat la Kiev. Un necunoscut a deschis focul ucigând șase persoane. A fost lichidat de forțele speciale UPDATE
21:05 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 19 – 25 aprilie: „Există anumite puncte, în astrologie, care eliberează energie, responsabile cu cele mai importante evenimente din viața noastră” (VIDEO)