Asociația Greacă de Comerț Electronic (GR.EC.A) cere Guvernului elen introducerea unei taxe pentru coletele ieftine provenite din afara Uniunii Europene, care au ajuns să inunde piața locală. Potrivit organizației, numărul tot mai mare de produse livrate prin platforme internaționale pune o presiune uriașă pe comerțul intern, afectând competitivitatea și siguranța consumatorilor.

De ce se cer taxe pentru coletele din afara UE

atrage atenția că în prezent există un flux necontrolat de pachete mici, trimise în special din țări asiatice, care scapă de taxe și controale stricte. Multe dintre aceste produse sunt vândute la prețuri extrem de reduse, dar fără garanția respectării standardelor europene de siguranță. În lipsa unei reglementări clare, firmele locale ajung să concureze inegal cu comercianți străini care nu plătesc aceleași taxe și nu respectă aceleași reguli.

Asociația susține că situația afectează grav structura economică a Greciei și pune în pericol mii de locuri de muncă din comerțul intern. De aceea, cere autorităților să nu mai rămână pasive și să urmeze exemplul altor state membre din , precum Franța și România, care au introdus deja taxe similare pentru a proteja antreprenorii locali.

Cum ar urma să funcționeze noua taxă propusă în Grecia

Organizația propune o taxă națională de 7 euro pentru fiecare colet importat din afara Uniunii Europene. Scopul nu este doar de a descuraja valul de importuri ieftine, ci și de a redirecționa veniturile obținute către modernizarea sectorului autohton. GR.EC.A recomandă ca sumele colectate să fie folosite exclusiv pentru digitalizarea întreprinderilor grecești și sprijinirea transformării lor tehnologice, astfel încât acestea să poată concura corect pe piața globală.

Situația din Grecia amintește de dezbaterea recentă din România, unde Asociația Magazinelor Online (ARMO) și marii retaileri au cerut Guvernului să taxeze coletele din afara UE. După luni de discuții, autoritățile române au introdus în august „ ”: o sumă fixă de 25 de lei pentru coletele sub 150 de euro. Măsura a fost justificată prin pierderile bugetare estimate la peste 10 miliarde de lei anual și prin dorința de a proteja comerțul local, relatează economedia.ro.

Acum, Grecia pare pregătită să adopte o strategie asemănătoare, argumentând că doar o intervenție rapidă poate opri dezechilibrul creat de importurile masive și poate asigura un viitor echitabil pentru antreprenorii locali.