Taylor Swift a urcat pe scenă la evenimentul lui Travis Kelce și a dat totul peste cap: „Shake It Off” a răsunat în toată sala! (FOTO)

a luat prin surprindere fanii și invitații prezenți la Tight Ends & Friends, concert organizat în cadrul Tight End University, proiect inițiat de ei, Travis Kelce. Evenimentul a avut loc marți seară, 24 iunie, în Nashville, iar momentul Swift a fost cu adevărat neașteptat.

După o apariție spectaculoasă pe covorul roșu alături de Kelce cu o seară înainte, nimeni nu se aștepta ca artista să urce efectiv pe scenă. Și totuși, Taylor Swift a apărut alături de cântărețul country Kane Brown, într-o rochie neagră mini și cizme asortate, și a electrizat atmosfera cu celebra piesă „Shake It Off”, relatează

„Dedicăm acest moment jucătorilor noștri preferați – tight ends!”, a spus Swift înainte de a începe melodia care a ridicat publicul în picioare.

Martorii spun că publicul a explodat la apariția ei, iar momentul a fost completat de un gest drăguț! La final, Swift a îmbrățișat toți membrii trupei. Iar când a ajuns la versul „To the fella over there with the hella good hair”, fanii au observat cum artista se uita în mod repetat în partea stângă a scenei. Cine era acolo? Nimeni altul decât Travis Kelce.

Cei doi, ambii în vârstă de 35 de ani, au sosit împreună la eveniment, într-un SUV negru, și au petrecut timp cu invitații într-o zonă VIP. „Taylor radia de fericire când era lângă Travis. Îi place să-l vadă în centrul atenției”, a declarat o sursă apropiată pentru .

Swift a fost văzută mai târziu pe balcon, dansând cu un pahar în mână și cântând împreună cu George Kittle, în timp ce pe scenă se afla Chase Rice cu piesa „Cruise”.

Relația dintre Taylor Swift și Travis Kelce devine din ce în ce mai publică după apariții la meciuri din NFL, momente pe scena Eras Tour și acum această seară memorabilă la Tight End University. Evenimentul, fondat de Kelce, George Kittle și Greg Olsen, este gândit ca un spațiu dedicat jucătorilor de NFL, dar anul acesta, Taylor a furat spectacolul.

Un fan a spus perfect pe rețele: „Nu doar că l-a susținut pe Travis. A pus sala pe jar!”