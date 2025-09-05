Idila dintre cântăreața Taylor Swift și jucătorul NFL Travis Kelce intră într-o nouă etapă! Planurile de nuntă sunt deja în desfășurare, iar locația și data au fost alese.

Totuși, cuplul trebuie să ajungă la un acord în privința stilului și a dimensiunii ceremoniei, spune , citat de !

Cuprins:

Unde are loc nunta

Care este disputa nunții

Despre proprietățile pe care le deține Taylor Swift

Unde are loc nunta

Conform DailyMail, cei doi au decis ca evenimentul să se desfășoare pe proprietatea de 28 de milioane de dolari a lui din Watch Hill, Rhode . Această vilă luxoasă a fost gazda petrecerilor sale celebre de 4 iulie, având grădini amenajate, piscină și 700 de metri de plajă privată.

Un prieten apropiat al cuplului a menționat:

„Familia lui nu îi pasă unde se desfășoară. Ar putea fi în Timbuktu și tot ar merge acolo. Dar da — în acest moment, se pare că va fi în Rhode Island, la vila ei”, conform DailyMail, citat de Click!

Care este disputa nunții

Deși locul pare stabilit, adevărata provocare este dimensiunea ceremoniei. Travis Kelce preferă un eveniment mare, cu mulți invitați, în timp ce Taylor Swift optează pentru o sărbătoare mai mică.

„El vrea o petrecere mare cu toți cei dragi, dar a spus că trebuie să discute cu ea. Aș zice că își dorește ceva mai mare decât își dorește ea”, a adăugat sursa.

Această diferență de opinie ar putea complica organizarea, având în vedere cercul larg de prieteni și familie al celor doi. Printre invitații așteptați se numără Patrick Mahomes și colegii de la Kansas City Chiefs, dar și prietenele cântăreței: Gigi Hadid, Karlie Kloss și Cara Delevingne.

Despre proprietățile pe care le deține Taylor Swift

Swift are un portofoliu impresionant de proprietăți, incluzând case în New York, California și Tennessee.

Travis Kelce, de asemenea, deține o reședință de 6 milioane de dolari în Kansas City, unde au fost făcute fotografiile de logodnă.

Recent, cei doi au fost surprinși vizionând case în Cleveland, orașul natal al sportivului.