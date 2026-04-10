Telefon de la Washington. Marco Rubio, secretarul de stat al Statelor Unite, a discutat joi la telefon cu ministra de Externe, Oana Țoiu, într-un context tensionat pe plan internațional. Potrivit unui comunicat oficial al Departamentului de Stat, oficialul american a transmis mulțumiri României pentru implicarea rapidă în sprijinul operațiunilor desfășurate de SUA în Orientul Mijlociu.

„Secretarul și ministrul de externe au analizat, de asemenea, oportunitățile de a extinde în continuare cooperarea bilaterală în domeniile apărării, energiei, tehnologiilor emergente și mineralelor critice, inclusiv proiecte de gaz offshore și nuclear civil”, a precizat Departamentul de stat al SUA într-un .

Telefon de la Washington. Ce presupune colaborarea militară dintre România și SUA

Pe fondul acestei colaborări, România a aprobat, în data de 12 martie, solicitarea Statelor Unite privind desfășurarea unor capabilități defensive pe teritoriul său, la baza aeriană Mihail Kogălniceanu.

Potrivit unor surse, americanii au vizat inclusiv , unde ar urma să fie dislocați temporar între 400 și 500 de militari pentru o perioadă de aproximativ 90 de zile, informează .

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat atunci natura acestor desfășurări: „E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Devesel”.

Șeful statului a insistat asupra caracterului defensiv al echipamentelor: „Aceste echipamente sunt defensive și nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis”.

De asemenea, acesta a subliniat că: „Sunt echipamente non-cinetice. Ele vor fi dislocate în baza acordului de parteneriat între România și SUA și e o colaborare a României cu SUA similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac”.

Ce echipamente militare americane au ajuns deja în România

La scurt timp după aprobarea solicitării, primele aeronave americane de tip cisternă au aterizat în România. Acestea sunt utilizate pentru realimentarea în aer a altor avioane implicate în misiuni militare.

Aeronavele au fost aduse la Baza 90 Transport Aerian, consolidând astfel sprijinul logistic oferit de România în cadrul operațiunilor desfășurate de SUA în regiune.

Cum a reacționat Iranul la decizia României

Decizia autorităților române nu a trecut neobservată la Teheran. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, a lansat un avertisment dur la adresa României.

„În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect. Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică. De asemenea, din punct de vedere politic, ar reprezenta o pată neagră în istoria relațiilor dintre Iran și această țară, deoarece poporul iranian și poporul român au fost mereu într-o relație de prietenie”, a menționat oficialul iranian.