Televiziunile rusești critică acum frumusețea englezoaicelor: „N-au nicio șansă în fața refugiatelor din Ucraina” (VIDEO)

Propaganda rusească încearcă să inducă în rândul britanicilor ura față de refugiații ucraineni prezentând cazul unui cuplu din Marea Britanie care a găzduit o refugiată ucraineancă, bărbatul părăsindu-și partenera și cei doi copii pentru aceasta după 10 zile, scrie .

Televiziunea controlată de Kremlin criticată frumusețea femeilor britanice, despre care se spune că nu au „nicio șansă” în fața refugiatelor din Ucraina.

„Și, judecând după cum arată [refugiata], artileria grea nici n-a sosit încă. Va fi adusă și artileria grea! Și ce vor face englezii?! Nu au pe nimeni care să fie măcar apropiată [ca frumusețe]! Fetele ucrainence sunt frumoase!”, a spus un deputat al partidului naționalist Rodina (Patria).

Deputatul spune apoi că este momentul ca premierul britanic Boris Johnson să fie izolat. „Știți, în Anglia nimeni nu va putea rezista [ucrainencelor], uitându-se la fetele locale”, susține el, adăugând că englezoaicele nu s-ar spăla pe dinți.

„Fetele din Ucraina sunt o armă serioasă! Sunt sigur că Marea Britanie trebuie să se gândească serios la asta”, concluzionează el.

Un britanic și-a părăsit partenera și mama celor doi copii ai săi pentru o refugiată ucraineană care s-a mutat în casa lor cu doar zece zile înainte.

Tony Garnett, în vârstă de 29 de ani, a părăsit-o pe Lorna, în vârstă de 28 de ani, după ce s-a îndrăgostit de Sofia Karkadym, care fugise de ororile din orașul natal, Lviv, la începutul invaziei.

Tony, din Bradford, West Yorks, a devenit sponsorul Sofiei și la puțin peste o săptămână după sosirea ei și-a părăsit partenera și copiii pentru o nouă viață.

I suppose it was only a matter of time before Russian state TV got wind of the bloke from Bradford who ran off with the Ukrainian refugee his family had taken in

(with subtitles)

— Francis Scarr (@francis_scarr)