Temperaturile vor scădea extraordinar de mult în nordul Europei. Estonia se pregătește pentru un meteo extrem care va aduce temperaturi de până la -30°C în primele zile ale lunii februarie. Specialiștii avertizează că valorile termice vor scădea cu peste 20 de grade sub mediile obișnuite ale iernii. Acest val de aer polar riscă să stabilească noi recorduri istorice pentru nordul continentului.

Explicația specialiștilor pentru temperaturi record

Cercetătorul principal al Universitatea din Tallinn, a explicat mecanismul din spatele acestui îngheț. Cauza principală este slăbirea vortexului polar, un sistem de vânturi care menține aerul rece deasupra regiunii arctice. Atunci când acest scut atmosferic își pierde intensitatea, masele de aer înghețat coboară mult spre sud. În loc de temperaturile obișnuite de -5°C, locuitorii din Estonia se vor confrunta cu un ger care poate paraliza activitățile zilnice. Expertul susține că se va înregistra noi recorduri de temperatură scăzută.

Impactul asupra infrastructurii și transportului

Specialiștii monitorizează cu atenție această evoluție. Episoadele de frig extrem influențează direct stabilitatea rețelelor electrice și logistica transporturilor. Deși durata zilei este deja în creștere, prezența gheții masive pe coasta Mării Baltice va bloca încălzirea timpurie a aerului. Din acest motiv, meteorologii estimează că primăvara va întârzia considerabil în acest an, în special în zonele de coastă. Apa mării rămâne extrem de rece, iar procesul de topire va dura mai mult decât în anii precedenți.

Perspective pentru restul continentului

Potrivit , efectele acestei scăderi de temperatură pot trece rapid granițele Estoniei. Masa de aer polar poate migra spre centrul Europei, unde va genera furtuni de zăpadă sau scăderi bruște de temperaturi. Autoritățile recomandă cetățenilor să își verifice sistemele de încălzire și să evite deplasările lungi în perioadele de vârf ale gerului.

Instabilitatea vortexului polar a devenit o problemă recurentă în 2026. Estonia, deși obișnuită cu iernile dure, se află acum în fața unui test de rezistență pentru economia și siguranța populației sale.