Temperaturi neobișnuit de ridicate au fost înregistrate marți în sud-vestul Franței, unde valorile termice au depășit frecvent 25 de grade Celsius. Potrivit meteorologilor, mai multe recorduri pentru luna februarie au fost doborâte, pe fondul unei perioade de vreme extrem de blândă.

Unde au fost înregistrate cele mai ridicate temperaturi

Météo France a anunțat că, în sud-vestul Franței, temperaturile au atins niveluri considerate excepționale pentru finalul iernii. La Orthez, în Pirineii Atlantici, mercurul a urcat până la 28,3 grade Celsius, un absolut pentru luna februarie în această stație meteo deschisă în 1994.

Valoarea depășește precedentul maxim înregistrat în februarie 2020, când la Orthez fuseseră consemnate 27,1 grade Celsius. Meteorologii au catalogat situația drept una ieșită din tipare pentru această perioadă a anului.

Potrivit specialiștilor, condițiile meteo din sud-vestul Franței seamănă mai degrabă cu cele specifice primăverii târzii. „În sud-vest, vremea blândă duce cu gândul la căldura primăverii, cu temperaturi demne de luna mai”, a transmis .

Agenția a avertizat că valorile termice urmau să crească și mai mult de marți spre miercuri, atingând praguri considerate remarcabile pentru un final de februarie. „Temperaturile, deja ridicate pentru această perioadă, vor urca și mai mult marți spre miercuri, atingând pe alocuri niveluri remarcabile pentru un final de februarie”, au precizat meteorologii.

Cum arată situația în alte orașe din sud-vest

Recordurile nu s-au limitat la Orthez, ci au fost raportate și în alte localități din regiune. La Biarritz s-au înregistrat 27 de grade Celsius, cu aproximativ 14 grade peste media obișnuită, în timp ce la Pau temperaturile au ajuns la 26 de grade Celsius.

La Mont-de-Marsan au fost măsurate 25 de grade Celsius, iar la Toulouse s-au atins 22 de grade, valori considerate neobișnuite pentru luna februarie. Météo France a subliniat că pragul de 25 de grade a fost depășit în mai multe stații meteo din sud-vest, relatează Agerpres.

Specialiștii atrag atenția că apariția unor temperaturi atât de ridicate în timpul iernii este tot mai frecventă. Potrivit Météo France, creșterea temperaturilor cauzată de emisiile de gaze cu efect de seră generate de activitățile umane este mai rapidă în decât media globală.