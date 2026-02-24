B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Recorduri de temperatură în sud-vestul Franței, la final de februarie. Ce explică meteorologii despre valul de căldură

Recorduri de temperatură în sud-vestul Franței, la final de februarie. Ce explică meteorologii despre valul de căldură

Iulia Petcu
24 feb. 2026, 22:40
Recorduri de temperatură în sud-vestul Franței, la final de februarie. Ce explică meteorologii despre valul de căldură
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Unde au fost înregistrate cele mai ridicate temperaturi
  2. Cum arată situația în alte orașe din sud-vest

Temperaturi neobișnuit de ridicate au fost înregistrate marți în sud-vestul Franței, unde valorile termice au depășit frecvent 25 de grade Celsius. Potrivit meteorologilor, mai multe recorduri pentru luna februarie au fost doborâte, pe fondul unei perioade de vreme extrem de blândă.

Unde au fost înregistrate cele mai ridicate temperaturi

Météo France a anunțat că, în sud-vestul Franței, temperaturile au atins niveluri considerate excepționale pentru finalul iernii. La Orthez, în Pirineii Atlantici, mercurul a urcat până la 28,3 grade Celsius, un record absolut pentru luna februarie în această stație meteo deschisă în 1994.

Valoarea depășește precedentul maxim înregistrat în februarie 2020, când la Orthez fuseseră consemnate 27,1 grade Celsius. Meteorologii au catalogat situația drept una ieșită din tipare pentru această perioadă a anului.

Potrivit specialiștilor, condițiile meteo din sud-vestul Franței seamănă mai degrabă cu cele specifice primăverii târzii. „În sud-vest, vremea blândă duce cu gândul la căldura primăverii, cu temperaturi demne de luna mai”, a transmis Météo France.

Agenția a avertizat că valorile termice urmau să crească și mai mult de marți spre miercuri, atingând praguri considerate remarcabile pentru un final de februarie. „Temperaturile, deja ridicate pentru această perioadă, vor urca și mai mult marți spre miercuri, atingând pe alocuri niveluri remarcabile pentru un final de februarie”, au precizat meteorologii.

Cum arată situația în alte orașe din sud-vest

Recordurile nu s-au limitat la Orthez, ci au fost raportate și în alte localități din regiune. La Biarritz s-au înregistrat 27 de grade Celsius, cu aproximativ 14 grade peste media obișnuită, în timp ce la Pau temperaturile au ajuns la 26 de grade Celsius.

La Mont-de-Marsan au fost măsurate 25 de grade Celsius, iar la Toulouse s-au atins 22 de grade, valori considerate neobișnuite pentru luna februarie. Météo France a subliniat că pragul de 25 de grade a fost depășit în mai multe stații meteo din sud-vest, relatează Agerpres.

Specialiștii atrag atenția că apariția unor temperaturi atât de ridicate în timpul iernii este tot mai frecventă. Potrivit Météo France, creșterea temperaturilor cauzată de emisiile de gaze cu efect de seră generate de activitățile umane este mai rapidă în Franța decât media globală.

Tags:
Citește și...
Uniunea Europeană vrea să interzică petrol rusesc după alegerile din Ungaria
Externe
Uniunea Europeană vrea să interzică petrol rusesc după alegerile din Ungaria
Turismul din Grecia, în topul mondial. Ministrul elen anunță cel mai bun an din istoria țării
Externe
Turismul din Grecia, în topul mondial. Ministrul elen anunță cel mai bun an din istoria țării
Demisie la conducerea Muzeului Luvru după jaful bijuteriilor Coroanei. Cum a afectat jaful poziția directoarei muzeului
Externe
Demisie la conducerea Muzeului Luvru după jaful bijuteriilor Coroanei. Cum a afectat jaful poziția directoarei muzeului
Expoziția despre războiul din Ucraina, deschisă într-un fost buncăr nazist. Detalii despre noul proiect de la Berlin
Externe
Expoziția despre războiul din Ucraina, deschisă într-un fost buncăr nazist. Detalii despre noul proiect de la Berlin
Pavel Durov este anchetat penal în Rusia. Fondatorul Telegram este acuzat de complicitate la terorism
Externe
Pavel Durov este anchetat penal în Rusia. Fondatorul Telegram este acuzat de complicitate la terorism
Actorul Robert Carradine s-a sinucis la vârsta de 71 de ani. Vedeta din „Lizzie McGuire” suferea de o boală cruntă
Externe
Actorul Robert Carradine s-a sinucis la vârsta de 71 de ani. Vedeta din „Lizzie McGuire” suferea de o boală cruntă
Ungaria a atras de patru ori mai mulți străini decât România în 2025. Câți români au vizitat țara vecină anul trecut
Externe
Ungaria a atras de patru ori mai mulți străini decât România în 2025. Câți români au vizitat țara vecină anul trecut
Jordan James Parke a murit tragic la 34 de ani. „Sosia” lui Kim Kardashian, găsit fără viață în propria locuință din Londra
Externe
Jordan James Parke a murit tragic la 34 de ani. „Sosia” lui Kim Kardashian, găsit fără viață în propria locuință din Londra
Americanii își pierd încrederea în Donald Trump. Majoritatea îl văd bătrân și imprevizibil (sondaj)
Externe
Americanii își pierd încrederea în Donald Trump. Majoritatea îl văd bătrân și imprevizibil (sondaj)
ULTIMA ORĂ: Tentativă de asasinat împotriva președintelui Serbiei. Doi suspecți au fost arestați pentru încercarea de asasinare a lui Aleksandar Vucic
Externe
ULTIMA ORĂ: Tentativă de asasinat împotriva președintelui Serbiei. Doi suspecți au fost arestați pentru încercarea de asasinare a lui Aleksandar Vucic
Ultima oră
00:00 - Municipiul București are nevoie de reorganizare administrativă. Cum vede Ciprian Ciucu relația cu primăriile de sector (VIDEO)
23:58 - Fertilizarea in vitro aduce trei zile de concediu plătit pentru angajate. Cum se acordă sprijinul de la stat
23:57 - Viorel Salvador Caragea, pus de ministrul USR al Economiei la conducerea unei fabrici de armament. Traseu politic controversat și explicații surprinzătoare: „O numire pe criterii profesionale”
23:56 - Jafuri de zeci de mii de euro în Spania, comise de cetățeni români. Cum au fost prinși suspecții de autorități
23:41 - Transportul public din București ar putea intra în insolvență. Ciprian Ciucu acuză interesele de la STB (VIDEO)
23:24 - Uniunea Europeană vrea să interzică petrol rusesc după alegerile din Ungaria
23:22 - Uniunea Europeană anunță un nou sprijin financiar pentru români. Ce sectoare pot profita de ajutor din 2028
23:21 - Ministrul Dezvoltării dezvăluie cifrele șoc. Peste 45.000 de posturi din administrația locală, reduse, mai mult de jumătate fiind vacante (VIDEO)
22:51 - Emoții uriașe pentru Kamara. Fiul artistului, Leon, urmează să fie operat.
22:48 - Cseke Attila: Guvernul a adoptat pachetul administrativ care simplifică birocrația și accelerează descentralizarea (VIDEO)