Temperaturi record, înregistrate în Turcia. Valorile au întrecut maxima de 49 de grade, înregistrată în 1961

Turcia a înregistrat maxime record în cursul zilei de miercuri. Canicula a provocat problemele seriase de respirație, aerul fiind extrem de fierbinte. La Cizre s-au înregistrat 49,1 grade Celsius, temperatură ce a doborât maxima istorică înregistrată în trecut.

Precedentul record a fost înregistrat tot în orașul Cizre, aflat la granița cu Siria. În 1961, aici se înregistrau 49 de grade Celsius, fiind temperatura record vreme de peste 4 decenii.

Întreaga țară se confruntă cu un val de căldură și avertizări meteo cu privire la caniculă.

Turcia nu este însă singura țară în care s-au raportat astfel de temperaturi. În norul Japoniei și al Irlandei, canicula face în continuare victime.

We have just witnessed Turkey’s 🇹🇷 hottest day in recorded history.

+49.1°C (120.4°F) was observed in Cizre (Şırnak province).

Notice that it isn’t just Turkey that is suffering intense heat right now… pic.twitter.com/9WBcHhv1Bv

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) July 20, 2021