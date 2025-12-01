Tensiuni în creștere pe flancul estic al , între Lituania şi Belarus. Cele două state se acuză reciproc de incursiuni neautorizate, cu drone. În aceste condiții pregătește noi împotriva Belarusului.

Tensiuni în creștere între Lituania și Belarus

Lituania acuză un atac hibrid asupra sa, lansat din Belarus, cu baloane meteo care transporatu țigări de contrabandă. Pe de altă parte, regimul Lukașenko susține că Lituania a folosit drone în operațiuni de spionaj și pentru a răspândi materiale de propagandă împotriva dictatoului de la Minsk. Acuzațiile de o parte și de cealaltă duc la tensiuni în creștere pe flancul estic.

În acest context, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că pregătește un nou pachet de sancțiuni, suplimentare, împotriva Belarus, relatează agenţiile Reuters şi EFE. Von der Leyen a declarat că a discutat, la telefon, cu preşedintele lituanian, Gitanas Nauseda pe acest subiect.

„Situaţia la frontiera cu Belarus se deteriorează, cu o creştere a incursiunilor cu baloane ale contrabandiştilor în spaţiul aerian lituanian”, a afirmat Von der Leyen pe reţelele de socializare.

Președinta CE a subliniat că aceste ale regimului Lukaşenko sunt inacceptabile, drept care UE pregăteşte măsuri suplimentare. Este vorba despre noi sancțiuni ce vor fi adoptate împotriva Belarusului, ţară aliată a Rusiei.

Incursiunile afectează traficul aviatic

Incursiunile baloanelor folosite de contrabandiştii de ţigări din Belarus au perturbat sute de zboruri în Lituania. Acest lucru a dus la pierderi importante pentru aeroporturilor din această ţară. De aici și aceste tensiuni în creștere, între cele două state. Autoritățile de la Vilnius susțin că dincolo de contrabandă, este și o campanie hibridă amplă şi mai ţintită împotriva sa. Aici este vorba și despre traficul de migranți.

Baloanele au apărut în spațiul aerian al Lituaniei după alte incursiuni cu drone dinspre Belarus. O astfel de dronă a provocat în luna iulie panică în rândul autorităţilor. Premierul Gintautas Paluckas (care între timp a demisionat) şi preşedintele parlamentului, Saulius Skvernelis, au fost atunci duşi pentru scurt timp în adăposturi antiaeriene.

Tot în acea perioadă, o dronă lansată de Rusia în direcţia Ucrainei, dezorientată de sistemele de război electronic ale armatei ucrainene, şi-a pierdut traiectoria. Aceasta și-a schimbat direcția către Belarus și către Lituania, unde s-a prăbuşit întâmplător în perimetrul unei baze militare. A fost descoperită câteva zile mai târziu.

Belarus întreține aceste tensiuni

Belarusul a acuzat Lituania, la rându-i că foloseşte împotriva sa drone pentru spionaj. De asemenea, din astfel de aparate de zbor fără pilot sunt lansate „materiale extremiste” împotriva lui Alexandr Lukașenko. Lituania găzduiește opozanții regimului de la Minsk care s-au refugiat în această țară de frica încbisorii. Acesta este un alt motiv pentru tensiuni între cele două state.

„O dronă de origine necunoscută a fost găsită ieri pe una dintre străzile din Grodno (un oraş din vestul Belarusului – n. red.)”, a transmis luni Ministerul de Interne de la Minsk.

Oficialii din Belarus au publicat şi imagini cu ceea ce susţin că ar fi respectiva dronă. Aparatul ar fi fost dotat cu o cameră foto și video capabilă să culeagă informații. Acuzațiile au fost negate de guvernul de la Vilnius.