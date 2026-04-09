Mark Rutte a dezvăluit că „Trump este dezamăgit de mulți din NATO”. Ce baze ar vrea să închidă

Ana Maria
09 apr. 2026, 07:32
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. A discutat Trump despre retragerea SUA din NATO?
  2. Tensiuni în NATO. Ce plan ar pregăti Trump pentru aliații „necooperanți”
  3. Câte trupe americane sunt în Europa și ce rol au
  4. Tensiuni în NATO. Ce țări au provocat nemulțumire Washingtonului
  5. Ar putea România să beneficieze de aceste schimbări?

Tensiuni în NATO. Președintele SUA, Donald Trump, este „în mod evident dezamăgit” de reacția mai multor state membre NATO, după ce acestea nu au răspuns apelului Washingtonului de a sprijini războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

Mesajul a fost transmis de secretarul general al Alianței, Mark Rutte, la scurt timp după întâlnirea pe care a avut-o cu liderul american. Discuțiile s-au desfășurat cu ușile închise, la doar o zi după instaurarea unui armistițiu fragil cu Republica Islamică.

Până în acest moment, Trump nu a făcut declarații oficiale despre întrevedere, însă a transmis un mesaj dur pe platforma Truth Social:

„NATO nu a fost acolo atunci când am avut nevoie de ei și nu vor fi acolo dacă vom avea din nou nevoie de ei. Amintiți-vă de Groenlanda, acea mare bucată de gheață, prost administrată!!!”, a scris Trump pe Truth Social.

A discutat Trump despre retragerea SUA din NATO?

După întâlnire, Mark Rutte a oferit detalii într-un interviu pentru CNN, unde a descris dialogul drept „o discuție sinceră între doi buni prieteni”. Oficialul NATO a explicat că înțelege frustrarea liderului american, însă i-a prezentat și argumente legate de sprijinul oferit de aliați, chiar dacă nu direct pe front.

Rutte a menționat contribuțiile europene în zona logistică, acordarea de autorizații de survol și accesul la baze militare pentru forțele americane.

„Așa cum am spus, există dezamăgire, în mod clar, dar, în același timp, el (Trump, n.r.) a ascultat cu atenție argumentele mele despre ceea ce se întâmplă„, a explicat acesta.

Totuși, întrebat dacă Trump a adus în discuție ieșirea SUA din NATO, șeful Alianței a evitat să ofere un răspuns clar.

Tensiuni în NATO. Ce plan ar pregăti Trump pentru aliații „necooperanți”

Potrivit unei analize publicate de The Wall Street Journal, administrația americană ia în calcul măsuri împotriva statelor considerate insuficient de implicate. Surse citate de publicație susțin că ar exista un „plan de pedepsire”, care ar putea presupune relocarea trupelor americane din anumite țări NATO.

Militarii ar urma să fie mutați în state care au susținut activ campania militară a SUA în Orientul Mijlociu. Această variantă este considerată mai puțin radicală decât o eventuală retragere a SUA din Alianță, care oricum nu poate avea loc fără aprobarea Congresului.

De altfel, ideea repoziționării trupelor în Europa a fost discutată și în trecut și ar fi început să capete susținere în interiorul administrației americane.

Câte trupe americane sunt în Europa și ce rol au

În prezent, Statele Unite au aproximativ 84.000 de militari dislocați în Europa, însă cifra exactă diferă în funcție de rotații și exerciții. Prezența militară americană pe continent are un rol strategic esențial, atât pentru operațiunile globale, cât și pentru securitatea flancului estic al NATO.

În același timp, bazele americane aduc beneficii economice importante statelor gazdă, prin investițiile realizate de Washington.

Tensiuni în NATO. Ce țări au provocat nemulțumire Washingtonului

Mai multe state europene au intrat în vizorul administrației americane. Spre exemplu, Spania a refuzat creșterea bugetului pentru apărare și a limitat accesul aerian, Italia a blocat temporar utilizarea unei baze din Sicilia

Franța a impus condiții stricte pentru folosirea bazelor sale. Germania a criticat intervenția militară.

Aceste poziții au alimentat tensiunile dintre Washington și o parte dintre aliați.

Ar putea România să beneficieze de aceste schimbări?

În acest context, statele din Europa de Est ar putea avea de câștigat. Printre ele se află România, alături de Polonia, Lituania și Grecia.

Aceste țări sunt considerate mai receptive la solicitările SUA și au alocat procente importante din PIB pentru apărare. În plus, România a permis rapid utilizarea bazelor sale de către aviația americană după izbucnirea conflictului.

O eventuală relocare a trupelor americane în regiune ar putea întări securitatea, însă ar putea genera și tensiuni suplimentare în relația cu Rusia.

