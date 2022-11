Tensiuni tot mai mari între Varșovia și Moscova. Polonia construiește o barieră din sârmă ghimpată la granița cu Federația Rusă (VIDEO)

Mariusz Blaszczak, ministrul Apărării de la Varșovia, a transmis că a început construcția unui gard de sârmă ghimpată de 2,5 metri înălțime la granița cu Federația Rusă, cu scopul de a opri migranții trimiși de regimul Lukașenko, informează .

Potrivit acestuia, gardul o să fie construit sub forma a trei rânduri de sârmă ghimpată, cu lamă, care este folosit de forțele armate din întreaga lume.

„Vrem ca granița să fie strânsă. Folosim experiența acumulată anul trecut. Nu există nicio îndoială că această barieră temporară a protejat frontiera polono-belarusă, previne sau a încetinit semnificativ un atac hibrid de pe teritoriul belarus”, a declarat ministrul polonez.

Polonia a acuzat regimul lui Aleksandr Lukaşenko de faptul că lasă să treacă această frontieră , o acuzaţie pe care Minskul o neagă.

În urma lansării unor zboruri care asigură legături între Orientul Mijlociu şi Africa de Nord cu Kaliningradul, „eu am decis să acţionez în vederea unei creşteri a securităţii la frontiera cu enclava Kaliningrad”, a susținut Mariusz Blaszczak.

