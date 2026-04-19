Anunțul făcut de Donald Trump

Marina militară americană a deschis focul asupra unei nave cargo iraniene care încerca să forţeze blocada instituită asupra porturilor aparținând Iranului. Informația a fost prezentată de Donald Trump într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. El a precizat că armata americană a preluat controlul asupra navei, conform AFP.

Potrivit sursei citate, este vorba despre nava cargo Touska care navighează sub pavilion iranian. Vasul „a încercat să forţeze blocada noastră maritimă şi a plătit preţul”, a scris preşedintele american.

Un distrugător american a interceptat nava de marfă „în Golful Oman şi i-a ordonat să se oprească”. Echipajul a refuzat să dea curs somației venite de pe nava de război, astfel încât marina americană a acționat în consecință. Nava de război a imobilizat a imobilizat vasul comercial deschizând focul asupra sălii motoarelor. Pușcașii marini, a spus Trump, „au acum controlul asupra navei”.

Capturarea navei comerciale este de natură să amplifice tensiunile cu Iranul legat de traficul în Strâmtoarea Ormuz. Intervenția armatei americane intervine în momentul în care SUA se pregăteau pentru a doua rundă de negocieri faţă în faţă cu Iranul. În câteva zile expiră armistițiul încheiat de Iran și .

Iranul refuză negocierile de la Islamabad

Tot în cursul zilei de duminică, 19 aprilie, Iranul a transmis că nu va particip la cea de-a doua rundă de negocieri cu SUA, care trebuia să înceapă mâine la Islamabad. Informația a fost prezentată de agenţia oficială de ştiri IRNA, preluată Xinhua şi Reuters.

„Absenţa Iranului de la cea de-a doua rundă de negocieri se datorează faptului că ţara consideră că Washingtonul are pretenţii exagerate, aşteptări nerealiste, schimbări constante de poziţie, contradicţii repetate, precum şi blocada maritimă în vigoare în prezent, pe care o consideră o încălcare a armistiţiului”, a anunţat agenţia pe platforma de socializare X.

IRNA nu a menţionat nicio sursă specifică în articolul său în care se afirma că Iranul a respins negocierile.

Anterior, Donald Trump, a anunţat că va trimite o delegaţie americană în Pakistan pentru a relua negocierile de pace cu Iranul, cu trei zile înainte de expirarea armistiţiului.