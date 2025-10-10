B1 Inregistrari!
Tentativă de atac terorist în Belgia. Premierul Bart De Wever a fost una dintre ținte

Selen Osmanoglu
10 oct. 2025, 07:27
Tentativă de atac terorist în Belgia. Premierul Bart De Wever a fost una dintre ținte
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Ce a transmis ministrul de externe
  3. Percheziții
  4. „Terorismul nu a dispărut niciodată”

O tentativă de atac terorist a avut loc în Belgia. Trei tineri au fost arestați după ce au încercat să ucidă niște politicieni din țară, inclusiv prim-ministrul Bart De Wever.

Ce s-a întâmplat

Suspecții, născuți în 2001, 2002 și 2007, au fost reținuți joi dimineață la Anvers. Ei sunt bănuiți de tentativă de crimă teroristă și de participare la activitățile unui grup terorist.

Doi dintre ei rămân în arest și vor apărea în fața unui judecător de instrucție. Al treilea a fost eliberat, conform Politico.

„Există indicii că intenția era de a comite un atac terorist inspirat de jihad, îndreptat împotriva politicienilor”, a declarat procurorul federal Ann Fransen.

Ce a transmis ministrul de externe

Ministrul de externe, Maxime Prévot, a confirmat pe X că atacul planificat l-a vizat pe De Wever.

„Belgia își consolidează în mod activ capacitățile de a face față noilor forme de terorism, în special prin lupta împotriva utilizării rău intenționate a dronelor”, a spus el.

Percheziții

Autoritățile au efectuat patru percheziții domiciliare, cu sprijinul echipelor pirotehnice și al unităților poliției federale.

Anchetatorii examinează dovezi privind planuri de a folosi o dronă pentru a lansa un dispozitiv găsit în timpul perchezițiilor din districtul Deurne al orașului Anvers, un mecanism care, potrivit parchetului, semăna cu un dispozitiv exploziv improvizat.

Mai mult, anchetatorii au descoperit și un sac cu bile de oțel. Ei au confiscat și o imprimantă 3D de la al doilea suspect, despre care se presupune că era folosită pentru fabricarea unor componente de bombă.

„Terorismul nu a dispărut niciodată”

„Acest dosar arată că toate serviciile de securitate trebuie să rămână vigilente față de riscul atacurilor teroriste”, a spus Fransen.

Procurorii belgieni au deschis aproximativ 80 de noi dosare de terorism doar în acest an. Acest număr este deja mai mare decât numărul total din 2024.

„Terorismul nu a dispărut niciodată. Rămâne un dușman al democrației noastre, împotriva căruia trebuie să continuăm să luptăm”, a declarat ministrul energiei Mathieu Bihet pe X.

