Teroristul care a ucis doi suedezi în Bruxelles a avut un pașaport românesc fals. L-ar fi cumpărat din Franța cu 3.000 de euro

Abdesalem Lassoued, tunisianul radicalizat care a ucis doi suedezi luni, în Bruxelles, , a avut un pașaport românesc fals, pe care l-ar fi cumpărat din Franța cu 3.000 de euro. El a mers prin mai multe state europene și avea antecedente penale.

Teroristul din Bruxelles a avut pașaport românesc fals

Faptul că Abdesalem Lassoued a avut pașaport românesc fals a fost constatat cu ocazia arestării sale din 2012, în Suedia, scrie , citată de

El avea antecendente penale, iar în 2012 a fost condamnat în Suedia pentru infracțiuni legate de droguri. În timpul unor raiduri de atunci soldate cu arestarea lui, polițiștii au găsit acest pașaport asupra sa.

Tunisianul le-a spus anchetatorilor că a cumpărat pașaportul din Franța cu 3.000 de euro. Întrebat de ce a făcut asta, el a răspuns: „Pentru că nu am permis de ședere în Europa. Am avut un permis de ședere în Italia valabil 6 luni. Am plecat din Italia în Norvegia pentru a solicita azil”.

Tot atunci, Abdesalem Lassoued a mai susținut că a lucrat ilegal în Norvegia, Italia și Franța. De altfel, în patru țări europene, începând cu anul 2021.

Vărul teroristului: Familia din Tunisia e șocată

Vărul lui Lassoued a susținut pentru presa suedeză că „a înghețat” când a văzut la știri că acesta a comis atacul și l-a revendicat în numele ISIS.

„Bineînțeles că avea antecedente penale. Dar până la a ucide oameni nevinovați e altceva. Familia din Tunisia este șocată”, a afirmat bărbatul.

El a mai spus despre vărul său că a făcut închisoare în Tunisia încă de când avea 20 de ani.

Ambii au ajuns în Norvegia și au stat un timp acolo, apoi Abdesalem Lassoued a plecat în Suedia, unde în doar câteva luni a fost arestat pentru deținerea a aproximativ 100 de grame de cocaină.