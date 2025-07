Texas, lovit de inundații fulgerătoare! Cel puțin 24 de morți și 23 de fete dispărute în tabăra de vară surprinsă de viitură (VIDEO)

Statul Texas se confruntă cu una dintre cele mai grave tragedii naturale din ultimii ani, după ce inundații fulgerătoare au făcut ravagii în sudul și centrul regiunii. Cel puțin 24 de persoane și-au pierdut viața, iar 23 de fete sunt în continuare date dispărute după ce o tabără de vară a fost luată prin surprindere de viitură, informează .

Comitatul Kerr este zona cea mai grav afectată, potrivit șerifului Larry L. Leitha, unde râul Guadalupe a crescut cu peste 8 metri în mai puțin de o oră, inundând campinguri, cartiere izolate și parcuri de rulote. Tabăra de copii, în care se aflau peste 700 de minori, a fost surprinsă în toiul nopții de viitură, în jurul orei 4 dimineața. Deși majoritatea copiilor sunt în siguranță, 23 de fete nu au putut fi localizate până în prezent, a declarat adjunctul guvernatorului, Dan Patrick.

Operațiunile de salvare sunt în desfășurare, cu implicarea a sute de salvatori, 14 elicoptere și mai multe drone, care survolează zona afectată în căutarea victimelor. Drumurile blocate și nivelul ridicat al apei au îngreunat accesul echipelor de intervenție.

Președintele Donald Trump a reacționat la tragedie, numind inundațiile „șocante” și „îngrozitoare”, și a promis sprijin federal pentru statul afectat. „Vom avea grijă de ei. Colaborăm cu guvernatorul”, a declarat acesta, notează .

Flood water crossing low water crossings is extremely dangerous!

Avoid flooded roads in the Hill Country and other areas experiencing dangerous rain and downstream flooding. Turn around, don’t drown!

Stay home if you’re safe and check if you must travel.

