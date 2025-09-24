Plajele din Texas au fost invadate de o creatură marină rară, cu tentacule gigantice, care încearcă să elimine meduzele locale de pe coasta Golfului.

Ce este creatura marină cu tentacule gigantice care a invadat plajele din Texas

Vinovata se numește „meduza roz” și este de fapt o altă specie de meduză care nu a fost declarată specie nouă până în 2011.

Într-un videoclip realizat de Institutul de Cercetare Harte din Texas, directorul de implicare comunitară, Jace Tunnell, a dezvăluit că meduzele roz au inundat coasta Texasului, în căutare de meduze lunare cu care să se hrănească.

Meduzele roz, al căror nume științific oficial este Drymonema larsoni, pot cântări până la 22 de kilograme și au o colecție de tentacule gigantice care cresc până la 21 de metri lungime.

Deși Tunnell a spus că au fost observate pentru prima dată în Golf acum aproximativ 25 de ani, aparițiile lor pe plajele din Texas sunt destul de rare, iar Tunnell a adăugat că a căutat această specie de aproape un an.

Având în vedere că mâncarea lor preferată înoată în apele calde ale Golfului în această vară, observările au crescut vertiginos, Tunnell menționând că a descoperit peste 10 astfel de meduzele gigantice pe o porțiune de doar 16 kilometri de plajele din SUA.

Ce au semnalat turiștii pe rețelele de socializare

Alții de pe rețelele de socializare au adăugat că au văzut și mai multe meduze roz gigantice în ocean, inclusiv un bărbat de pe Facebook care a susținut că a văzut între 50 și 160 la câteva sute de kilometri sud de Galveston în această lună, potrivit .

„Când meduzele lunare sunt acolo, acestea le mănâncă, iar apoi, odată ce meduzele lunare dispar, nu le vei mai găsi”, a explicat Tunnell.

Prinderea acestor creaturi gigantice în sălbăticie poate fi o sarcină extrem de dificilă.

Expertul marin din Corpus Christi a explicat că meduzele roz mor rapid dacă rezerva lor de meduze lunare se diminuează.

Dacă apa devine prea rece, acest lucru va ucide și meduzele roz înainte ca acestea să atingă dimensiunea lor completă în sălbăticie.

În acest moment, prădătorii de meduzele prosperă în temperaturile calde ale oceanului de la sfârșitul verii și începutul toamnei, în special în Golf, Marea Mediterană și de-a lungul coastei Africii de Sud.

„Am văzut una dintre acestea pentru prima dată în timp ce făceam snorkeling în weekendul acesta!”, a comentat o altă persoană de pe Facebook lângă o fotografie cu meduza roz gigantică.

Sub apă, aceste creaturi pot arăta ca un nor roz imens, cu o masă lungă și curgătoare de tentacule gihantice care se întinde pe câțiva metri.

Când ajung la țărm, atât meduzele roz mari, cât și cele mici arată ca o bilă de gelatină cu o culoare roz intens, ceea ce le face ușor de observat.

Cu toate acestea, Tunnell a avertizat spectatorii că acest tip de meduză nu este comestibilă și a adăugat că înțeapă atunci când sunt atinse.

Cât de agresive sunt meduzele roz

În timp ce expertul în fauna sălbatică ținea în mână un pui de meduză, a recunoscut că degetele încep să-i furnice, menționând că durerea provocată de înțepătura meduzei roz era de aproximativ „două din zece”. În ciuda comentariilor lui Tunnell despre durere, alții au dezvăluit că înțepăturile meduzelor roz ar putea fi mult mai grave decât credea expertul.

„Am fost înțepată pe spate, m-a durut destul de tare”, a postat o femeie pe rețelele de socializare.

„Am întâlnit una astăzi la South Packery, înotând liber. Și sunt rele, cu siguranță au o acțiune puternică”, a scris o altă persoană.

Potrivit National Geographic, când oamenii de știință au descoperit că meduzele roz erau o specie nouă, au ajuns și la concluzia că Drymonema larsoni era suficient de unică pentru a avea propria familie biologică, cunoscută sub numele de Drymonematidae.

Meduza și-a primit numele de la omul de știință marin Ron Larson, care a efectuat primele cercetări asupra speciei.

Cu toate acestea, porecla sa mai populară provine de la culoarea sa strălucitoare și natura agresivă față de meduza comună.

Dacă se întâmplă să fiți înțepat de una dintre aceste creaturi, Tunnell a recomandat să turnați oțet pe zonă.

Acest lucru poate ajuta la îndepărtarea tentaculelor de pe piele și, de asemenea, la reducerea unei părți din senzația de usturime lăsată de creatură.