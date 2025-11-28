B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Adolescenții români acuzați de viol în Irlanda de Nord au fost achitați. Cazul stârnise proteste violente, extinse în mai multe orașe

Adolescenții români acuzați de viol în Irlanda de Nord au fost achitați. Cazul stârnise proteste violente, extinse în mai multe orașe

Traian Avarvarei
28 nov. 2025, 23:14
Adolescenții români acuzați de viol în Irlanda de Nord au fost achitați. Cazul stârnise proteste violente, extinse în mai multe orașe
Imagine de la protestul anti-imigranți din Ballymena, Irlanda de Nord. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Niall Carson
Cuprins
  1. De ce au scăpat de acuzația de viol cei doi adolescenți români
  2. Proteste violente după cazul de viol

Cei doi adolescenți români acuzați de violarea unei eleve în Ballymena, Irlanda de Nord, au scăpat de anchetă și vor fi eliberați din centrul de detenție în care sunt închiși. Procurorii au luat decizia în urma unor noi probe. Cazul de viol stârnise proteste violente în respectiva comunitate împotriva migranților, mai ales a celor romi, iar protestele se extinseseră și în alte orașe.

De ce au scăpat de acuzația de viol cei doi adolescenți români

Parchetul a invocat „evoluții semnificative ale probelor” în decizia sa de a încheia procedurile penale în cazul celor doi tineri români, care au 14 și respectiv 15 ani.

„Având în vedere noile probe, criteriul pentru urmărirea penală nu mai e îndeplinit din punct de vedere al probatoriului și, prin urmare, cazul nu ar trebui să continue”, a transmis Parchetul local, într-un comunicat citat de The Guardian.

Tribunalul pentru minori din Belfast a aprobat cererea procurorilor de retragere a acuzațiilor în cazul celor doi. Ei vor fi eliberați din centrul de detenție în care se află încă din luna iunie.

Anchetatorii s-au întâlnit vineri cu reclamanta și familia acesteia pentru a le explica decizia.

Proteste violente după cazul de viol

Amintim că adolescenta, din orașul County Antrim, a fost violată la începutul lunii iunie de trei tineri. Poliția a reținut acești doi adolescenți români, iar un al treilea suspect a reușit să fugă înapoi în România.

Nenorocirea a fost intens dezbătută pe rețelele sociale, în contextul în care unii oameni din comunitate oricum erau deranjați de numărul tot mai mare de migranți. Iar cazul de viol a pus paie pe foc. Proteste violente, soldate cu răniți și distrugeri, au izbucnit, vizați fiind mai ales migranții romi din estul Europei. Multe locuințe și afaceri ale străinilor au fost incendiate. În câteva zile, manifestațiile anti-imigranți s-au extins și în alte orașe.

Tags:
Citește și...
Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
Externe
Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
Misiune contracronometru după ce o fetiță de opt ani s-a blocat într-o mașină de spălat rufe. Cum au reușit pompierii să o salveze
Externe
Misiune contracronometru după ce o fetiță de opt ani s-a blocat într-o mașină de spălat rufe. Cum au reușit pompierii să o salveze
WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
Externe
WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
Sfârșit tragic pentru un bărbat, după ce a rămas blocat într-o cutie de donații: „Nu pot respira”
Externe
Sfârșit tragic pentru un bărbat, după ce a rămas blocat într-o cutie de donații: „Nu pot respira”
Petrolier rusesc din flotă fantomă avariat grav în Marea Neagră. Ce a provocat explozia navei (FOTO)
Externe
Petrolier rusesc din flotă fantomă avariat grav în Marea Neagră. Ce a provocat explozia navei (FOTO)
Mass-media italiană paralizată de o grevă istorică a jurnaliștilor. Cum afectează publicul și fluxul de informații
Externe
Mass-media italiană paralizată de o grevă istorică a jurnaliștilor. Cum afectează publicul și fluxul de informații
CTP: „Se întâmplă în lume ceva rar, unic în istoria omenirii. Nu exagerez deloc. Trăim într-o lume în descompunere. România trebuie să se pregătească pentru niște timpuri negre” (VIDEO)
Externe
CTP: „Se întâmplă în lume ceva rar, unic în istoria omenirii. Nu exagerez deloc. Trăim într-o lume în descompunere. România trebuie să se pregătească pentru niște timpuri negre” (VIDEO)
A renunțat la jobul de manager, iar acum face milioane de euro dintr-o meserie de care mulți se feresc. „Sunt cea mai fericită când sunt cufundată în mucegai și murdărie”
Externe
A renunțat la jobul de manager, iar acum face milioane de euro dintr-o meserie de care mulți se feresc. „Sunt cea mai fericită când sunt cufundată în mucegai și murdărie”
Viktor Orban s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Kremlin. Ce au pus la cale cei doi (VIDEO)
Externe
Viktor Orban s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Kremlin. Ce au pus la cale cei doi (VIDEO)
Newsweek / Politico: Europa ia în calcul o ofensivă fără precedent împotriva Rusiei. Putin amplifică războiul hibrid
Externe
Newsweek / Politico: Europa ia în calcul o ofensivă fără precedent împotriva Rusiei. Putin amplifică războiul hibrid
Catalin Drula
Ultima oră
01:02 - Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
00:15 - Irina Columbeanu a dat lovitura cu tablourile pe care le-a pictat. Suma uriașă cu care și-a vândut o lucrare
23:54 - Misiune contracronometru după ce o fetiță de opt ani s-a blocat într-o mașină de spălat rufe. Cum au reușit pompierii să o salveze
23:54 - Europa se pregătește să trimită astronauți pe Lună. Cum va influența această viziune prezența Europei în spațiu
23:53 - Condamnarea primită de infirmiera unei creșe din Capitală, care a terorizat o fetiță de 2 ani
23:23 - Povestea neștiută a lui Richard Abou Zaki. Abuzurile pe care le-a trăit în restaurantele pentru care a lucrat: „Bătaia aia în bucătărie…”
22:53 - Preparatul internațional care i-a cucerit pe români: „Nu-ți mai trebuie nimic”. Cererea s-a dublat în ultima perioadă
22:48 - WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
22:31 - CTP: Dacă va cădea acest Guvern, atunci e bomboana de pe colivă. Asta ne mai lipsește (VIDEO)
22:15 - Sfârșit tragic pentru un bărbat, după ce a rămas blocat într-o cutie de donații: „Nu pot respira”