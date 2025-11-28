Cei doi adolescenți români acuzați de violarea unei eleve în Ballymena, Irlanda de Nord, au scăpat de anchetă și vor fi eliberați din centrul de detenție în care sunt închiși. Procurorii au luat decizia în urma unor noi probe. Cazul de viol stârnise în respectiva comunitate împotriva migranților, mai ales a celor romi, iar protestele se extinseseră și în alte orașe.

De ce au scăpat de acuzația de viol cei doi adolescenți români

Parchetul a invocat „evoluții semnificative ale probelor” în decizia sa de a încheia procedurile penale în cazul celor doi tineri români, care au 14 și respectiv 15 ani.

„Având în vedere noile probe, criteriul pentru urmărirea penală nu mai e îndeplinit din punct de vedere al probatoriului și, prin urmare, cazul nu ar trebui să continue”, a transmis Parchetul local, într-un comunicat citat de

Tribunalul pentru minori din Belfast a aprobat cererea procurorilor de retragere a acuzațiilor în cazul celor doi. Ei vor fi eliberați din centrul de detenție în care se află încă din luna iunie.

Anchetatorii s-au întâlnit vineri cu reclamanta și familia acesteia pentru a le explica decizia.

Proteste violente după cazul de viol

Amintim că adolescenta, din orașul County Antrim, a fost violată la începutul lunii iunie de trei tineri. Poliția a reținut acești doi adolescenți români, iar un al treilea suspect a reușit să fugă înapoi în România.

Nenorocirea a fost intens dezbătută pe rețelele sociale, în contextul în care unii oameni din comunitate oricum erau deranjați de numărul tot mai mare de migranți. Iar cazul de viol a pus paie pe foc. Proteste violente, soldate cu răniți și distrugeri, au izbucnit, vizați fiind mai ales migranții romi din estul Europei. Multe locuințe și afaceri ale străinilor au fost incendiate. În câteva zile, manifestațiile anti-imigranți s-au extins și în alte orașe.