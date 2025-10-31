Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump au găzduit joi seară o petrecere de Halloween la Casa Albă. Sute de copii, părinți și angajați ai administrației prezidențiale au participat costumați în supereroi, personaje de poveste și chiar în haine care aduceau cu cele ale cuplului prezidențial.

Ce ținute au purtat Melania și Donald Trump la petrecerea de Halloween

Seara de Halloween a început pe Peluza de Sud a Casei Albe, pe ritmurile orchestrale ale piesei „Thriller” de Michael Jackson. Donald Trump și soția sa, Melania, au întâmpinat oaspeții fără să poarte costume, dar în ținute elegante. Președintele a ales un costum albastru, o cravată roșie și o șapcă pe care era inscripționat „USA”. Pe de altă parte, Prima Doamnă o rochie potocalie și un palton maro.

Cei doi au împărțit batoane de ciocolată și dulciuri copiilor și părinților prezenți. Dulciurile erau ambalate în cutii speciale, cu sigiliul prezidențial. Zona era decorată cu dovleci sculptați, frunze și flori de , iar construcția noii săli de bal prezidențiale era ascunsă de ziduri temporare, relatează .

Pentru ce costume au optat copiii prezenți

Printre cei prezenți s-au aflat și copii din familiile militarilor și angajaților Casei Albe. Costumele au variat de la supereroi ca Spider-Man și Căpitanul America, până la prințese și spiriduși. Unii copii au venit chiar costumați ca Donald și Melania Trump, purtând pălării roșii „USA” și haine asemănătoare cu cele ale cuplului prezidențial.

Printre participanți s-au numărat și membri ai administrației, precum secretarul de presă Karoline Leavitt, îmbrăcată în dovleac alături de fiul ei, sau fosta consilieră Katie Miller, costumată în schelet. Soțul ei, Stephen Miller, a purtat un costum business.

Evenimentul nu a fost lipsit de momente amuzante. Un copil a venit cu un costum gonflabil reprezentând o toaletă, fapt care a atras atenția președintelui. În timp ce unii copii erau timizi sau ezitau să se apropie de cuplul prezidențial, Donald Trump a schimbat câteva cuvinte cu micuțul, provocând râsete în mulțime.

Petrecerea de Halloween a adus o notă de culoare și relaxare într-un moment politic tensionat, continuând o tradiție veche la Casa Albă.