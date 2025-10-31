B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Melania și Donald Trump au sărbătorit Halloweenul la Casa Albă. Copiii i-au luat prin surprindere, costumați în dovleci, scheleți sau chiar în cuplul prezidențial

Melania și Donald Trump au sărbătorit Halloweenul la Casa Albă. Copiii i-au luat prin surprindere, costumați în dovleci, scheleți sau chiar în cuplul prezidențial

B1.ro
31 oct. 2025, 17:02
Melania și Donald Trump au sărbătorit Halloweenul la Casa Albă. Copiii i-au luat prin surprindere, costumați în dovleci, scheleți sau chiar în cuplul prezidențial
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Ce ținute au purtat Melania și Donald Trump la petrecerea de Halloween
  2. Pentru ce costume au optat copiii prezenți

Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump au găzduit joi seară o petrecere de Halloween la Casa Albă. Sute de copii, părinți și angajați ai administrației prezidențiale au participat costumați în supereroi, personaje de poveste și chiar în haine care aduceau cu cele ale cuplului prezidențial.

Ce ținute au purtat Melania și Donald Trump la petrecerea de Halloween

Seara de Halloween a început pe Peluza de Sud a Casei Albe, pe ritmurile orchestrale ale piesei „Thriller” de Michael Jackson. Donald Trump și soția sa, Melania, au întâmpinat oaspeții fără să poarte costume, dar în ținute elegante. Președintele a ales un costum albastru, o cravată roșie și o șapcă pe care era inscripționat „USA”. Pe de altă parte, Prima Doamnă o rochie potocalie și un palton maro.

Cei doi au împărțit batoane de ciocolată și dulciuri copiilor și părinților prezenți. Dulciurile erau ambalate în cutii speciale, cu sigiliul prezidențial. Zona era decorată cu dovleci sculptați, frunze și flori de toamnă, iar construcția noii săli de bal prezidențiale era ascunsă de ziduri temporare, relatează The Washington Post.

Pentru ce costume au optat copiii prezenți

Printre cei prezenți s-au aflat și copii din familiile militarilor și angajaților Casei Albe. Costumele au variat de la supereroi ca Spider-Man și Căpitanul America, până la prințese și spiriduși. Unii copii au venit chiar costumați ca Donald și Melania Trump, purtând pălării roșii „USA” și haine asemănătoare cu cele ale cuplului prezidențial.

Printre participanți s-au numărat și membri ai administrației, precum secretarul de presă Karoline Leavitt, îmbrăcată în dovleac alături de fiul ei, sau fosta consilieră Katie Miller, costumată în schelet. Soțul ei, Stephen Miller, a purtat un costum business.

Evenimentul nu a fost lipsit de momente amuzante. Un copil a venit cu un costum gonflabil reprezentând o toaletă, fapt care a atras atenția președintelui. În timp ce unii copii erau timizi sau ezitau să se apropie de cuplul prezidențial, Donald Trump a schimbat câteva cuvinte cu micuțul, provocând râsete în mulțime.

Petrecerea de Halloween a adus o notă de culoare și relaxare într-un moment politic tensionat, continuând o tradiție veche la Casa Albă.

Tags:
Citește și...
„Ar putea fi un dezastru”. Avertismentul îngrijorător al lui JD Vance, cu privire la shutdown-ul din SUA
Externe
„Ar putea fi un dezastru”. Avertismentul îngrijorător al lui JD Vance, cu privire la shutdown-ul din SUA
Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat. Motivul pentru care s-a luat această decizie. Ce cerințe avea Rusia
Externe
Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat. Motivul pentru care s-a luat această decizie. Ce cerințe avea Rusia
SUA reduc trupele militare și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, începând din luna decembrie. Câți soldați americani vor fi retrași în total
Externe
SUA reduc trupele militare și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, începând din luna decembrie. Câți soldați americani vor fi retrași în total
O fostă polițistă a pretins că e „vânătoare de pedofili” pentru a șantaja un bărbat care deținea fotografii indecente cu minori. Ce pedeapsă a primit femeia
Externe
O fostă polițistă a pretins că e „vânătoare de pedofili” pentru a șantaja un bărbat care deținea fotografii indecente cu minori. Ce pedeapsă a primit femeia
Măsură disperată la care a apelat o fostă polițistă pentru a-și plăti datoriile la jocuri de noroc. S-a ales cu o condamnare la închisoare
Externe
Măsură disperată la care a apelat o fostă polițistă pentru a-și plăti datoriile la jocuri de noroc. S-a ales cu o condamnare la închisoare
Lukoil își vinde activele, inclusiv pe cele din România, unei companii apropiate de Vladimir Putin. Cum sunt păcălite sancțiunile puse de SUA
Externe
Lukoil își vinde activele, inclusiv pe cele din România, unei companii apropiate de Vladimir Putin. Cum sunt păcălite sancțiunile puse de SUA
Papa Leon al XIV-lea, apel către tineri: „În loc să fiţi turişti ai internetului, fiţi profeţi în lumea digitală”
Externe
Papa Leon al XIV-lea, apel către tineri: „În loc să fiţi turişti ai internetului, fiţi profeţi în lumea digitală”
Război sexual pentru secretele din Silicon Valley. Experții în tehnologie seduși de spioanele Rusiei și Chinei
Externe
Război sexual pentru secretele din Silicon Valley. Experții în tehnologie seduși de spioanele Rusiei și Chinei
Jaful de la Louvre. Poliția franceză a făcut încă cinci arestări. Bijuteriile furate nu au fost găsite
Externe
Jaful de la Louvre. Poliția franceză a făcut încă cinci arestări. Bijuteriile furate nu au fost găsite
Extrema dreaptă pierde alegerile din Olanda. Viitorul guvern va fi constituit în jurul partidului centrist D66
Externe
Extrema dreaptă pierde alegerile din Olanda. Viitorul guvern va fi constituit în jurul partidului centrist D66
Ultima oră
17:44 - Dacia Bigster, între cele mai bune vehicule din lume. Modelul produs la Mioveni concurează pentru Car of The Year 2026
17:18 - România a strălucit la Campionatul Mondial Felin 2025. Pisicile noastre au dominat toate categoriile
17:09 - Comisia Europeană extinde progamul DiscoverEU. 40.000 de tineri vor putea călători gratuit cu trenul în țările UE
16:51 - De ce îl aruncă Grindeanu pe Bolojan în mâna AUR. Și baronii locali se țin tot cu pâine și circ (VIDEO)
16:36 - Kylian Mbappé a primit „Gheata de Aur”. Starul francez le-a mulțumit colegilor: „Datorită lor sunt la apogeul meu”
16:36 - Fiica Alinei Pușcaș a ajuns pe masa de operații: „M-am săturat de spitale”. Ce a pățit Melissa
16:25 - Șef nou la Jandarmeria București. Colonelul Toma Marius Cezar a fost detașat de la Inspectoratul județean Argeș
16:11 - Newsweek: Cine sunt cei 20 directori de teatre și muzee numiți fără concurs? Avem interimari de 5 ani
16:00 - AI readuce digital persoanele decedate. Este aceasta o alinare sau o iluzie periculoasă
15:59 - Câți bani ne va costa organizarea alegerilor locale parțiale din decembrie 2025. Guvernul a aprobat fondurile