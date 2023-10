Toate zborurile au fost suspendate la aeroportul Luton din Londra. Sute de persoane blocate în aeroport

Toate zborurile de pe au fost suspendat în urma unui incendiu care a distrus parțial una dintre parcări.

Parcarea Terminalului 2 a fost avariată și mai multe mașini au fost distruse în urma incendiului, la care a fost nevoie de intervenția a 15 mașini de pompieri, confrom

Incendiul ar fi izbucnit de la o mașină, iar flăcările s-au extins cu rapiditate. S-au auzit chiar și explozii ale mașinilor, iar focul a străpuns etajul superior al parcării.

menționează că zborurile au fost suspendate până miercuri, la ora 12.00, pentru siguranța pasagerilor și personalului.

All flights to and from the UK’s London Luton Airport have been suspended until 12 pm, 11th October due to a large fire on the top floor of a multi-story Terminal car park-2 which resulted in partial structural collapse.

