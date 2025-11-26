Jakarta a detronat Tokyo din fruntea clasamentului mondial. Potrivit unui nou studiu al , capitala Indoneziei a devenit cel mai mare centru urban de pe glob. Această metropolă a ajuns la aproape 42 de milioane de locuitori.

Jakarta a detronat Tokyo. Cum a ajuns să piardă poziția de cel mai mare oraș al lumii

În anul 2000, Tokyo domina detașat topul celor mai mari orașe ale lumii. Însă ritmul său lent de creștere din ultimele decenii a schimbat complet ierarhia. Acum, metropola japoneză a fost depășită de două centre urbane aflate în plină expansiune: Jakarta și Dhaka, potrivit ABC News.

Indonezia rămâne cel mai mare stat musulman din lume după numărul de locuitori, iar marile sale orașe cresc într-un ritm impresionant. Un raport al Diviziei de Populație a ONU arată că Jakarta și Dhaka au aproape 37 de milioane de fiecare. Cele două orașe depășesc astfel clar Tokyo, care are aproximativ 33 de milioane de locuitori.

Estimările sunt și mai impresionante! Dhaka, capitala Bangladeshului, este proiectată să devină cel mai populat oraș al lumii până în 2050. În schimb, Tokyo va continua să piardă locuitori în următorii 25 de ani, pe fondul îmbătrânirii accelerate a Japoniei.