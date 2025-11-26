Autorii raportului evidențiază un lucru limpede: nouă dintre cele mai populate zece orașe ale lumii sunt în Asia. Singura excepție este Cairo, care își păstrează locul în top 10, în ciuda dominației asiatice.
De ce nu reușește Jakarta să facă față propriei creșteri uriașe
Elisa Sutanudjaja, directoarea Centrului Rujak pentru Studii Urbane din Jakarta, afirmă că raportul nu aduce nicio surpriză. Specialiștii știau deja că zona metropolitană Jakarta a depășit de ani buni Tokyo ca număr de locuitori. Creșterea orașului a fost masivă, iar această expansiune rapidă a venit cu probleme serioase.
Cooperarea deficitară dintre administrațiile locale a făcut imposibilă gestionarea ritmului uriaș de dezvoltare a orașului. Consecințele se văd în blocajele rutiere zilnice, în poluarea tot mai intensă și în inundațiile care afectează milioane de oameni.
Pentru a reduce presiunea asupra insulei Java, autoritățile au decis în 2019 să mute capitala în Borneo. Noua capitală, Nusantara, ar trebui să fie un oraș modern, gândit de la zero. Totuși, proiectul avansează greu, întâmpină întârzieri și se lovește constant de dificultăți în atragerea investițiilor necesare.
Cum schimbă urbanizarea rapidă harta megaorașelor lumii
Raportul ONU arată că, în 2025, orașele găzduiau 45% din populația globală de 8,2 miliarde de oameni. În 1950, doar una din cinci persoane locuia în mediul urban. Transformarea este vizibilă și în numărul megaorașelor. Dacă în 1975 existau doar opt orașe cu peste 10 milioane de locuitori, astăzi sunt 33, iar 19 dintre ele se află în Asia.
Specialiștii ONU anticipează și noi intrări pe această listă. Kuala Lumpur este pe cale să depășească pragul de 10 milioane până în 2050, alăturându-se viitoarelor megalopolisuri precum Addis Abeba și Hajipur. Ritmul de creștere urbană este atât de accelerat, încât reconfigurează profund modul în care arată și funcționează lumea.