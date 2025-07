La doar 63 de ani, starul din „Misiune: Imposibilă” pare că și-a găsit din nou fericirea, dar de data aceasta în unei actrițe cu 26 de ani mai tânără decât acesta. Ana de Armas și Tom au fost surprinși în ipostaze tandre pe un iaht, iar apropiații vorbesc despre o relație între cei doi. Despre ce este vorba, de fapt?

Tom Cruise și Ana de Armas au fost fotografiați împreună pe un iaht, unde au petrecut momente relaxante pe largul oceanului. Ambii au purtat pălării de paie asemănătoare, iar Ana a fost surprinsă cum îl atingea tandru pe picior, pe actorul de 63 de ani.

Actrița care a jucat în „No Time to Die” a purtat o rochie albă, din dantelă, cu un stil elegant și lejer, în timp ce Tom a optat pentru o ținută casual cu o cămașă albă și pantaloni scurți negri.

Relația celor doi s-ar fi amplificat din februarie, când au fost surprinși pentru prima dată împreună, la un restaurant din Londra, iar în Aprilie, Cruise a fost prezent la ziua ei de naștere, în mai au fost văzuți din nou, plimbându-se într-un parc.

Tom Cruise and Ana de Armas: Secret Date in the Mediterranean? Exclusive Photos Leaked!

